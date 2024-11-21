Описание

Архитектурная поэзия, вдохновлённая цветком пустыни. Atelis by Meraas — это жилой комплекс, который воплощает дух района Dubai Design District, где стиль, экологичность и инновации переплетаются в единое целое. Роскошные виды на канал Al Jadaf создают ощущение спокойствия, несмотря на близость к динамичному центру города. Ключевые особенности — Дизайн от бренда SOM: светлые оттенки, натуральные материалы и бронзовые акценты создают атмосферу уюта и роскоши. Панорамные окна наполняют апартаменты светом, а плавные линии подчеркивают изысканность интерьеров. — Инфраструктура мирового уровня: infinity-бассейн, пышные сады, уединенные лаунж-зоны, коворкинг, игровая комната, детская площадка, тренажёрный зал и пространства для медитации. — Передовые технологии: система «умный дом», энергоэффективные решения, перекрестная вентиляция и EV-станции зарядки автомобилей. Преимущества расположения Комплекс расположен в престижном современном районе Dubai Design District. Прямой выезд на Ras Al Khor Road позволяет быстро добраться до знаковых локаций города. The Dubai Mall и Downtown Dubai находятся в 6 минутах пути, а City Walk — в 7 минутах. Дорога до Burj Khalifa и Business Bay занимает 10 минут, до DIFC — 12 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 15 минут.