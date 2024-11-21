Каталог
Atelis by Meraas

11O, D3 Street, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 237 м² до 676 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 2 295 438 $от 9 648 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
25%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность46
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
237
2 295 438
9 648
4 спальни
265
2 774 131
10 441
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурная поэзия, вдохновлённая цветком пустыни. Atelis by Meraas — это жилой комплекс, который воплощает дух района Dubai Design District, где стиль, экологичность и инновации переплетаются в единое целое. Роскошные виды на канал Al Jadaf создают ощущение спокойствия, несмотря на близость к динамичному центру города. Ключевые особенности — Дизайн от бренда SOM: светлые оттенки, натуральные материалы и бронзовые акценты создают атмосферу уюта и роскоши. Панорамные окна наполняют апартаменты светом, а плавные линии подчеркивают изысканность интерьеров. — Инфраструктура мирового уровня: infinity-бассейн, пышные сады, уединенные лаунж-зоны, коворкинг, игровая комната, детская площадка, тренажёрный зал и пространства для медитации. — Передовые технологии: система «умный дом», энергоэффективные решения, перекрестная вентиляция и EV-станции зарядки автомобилей. Преимущества расположения Комплекс расположен в престижном современном районе Dubai Design District. Прямой выезд на Ras Al Khor Road позволяет быстро добраться до знаковых локаций города. The Dubai Mall и Downtown Dubai находятся в 6 минутах пути, а City Walk — в 7 минутах. Дорога до Burj Khalifa и Business Bay занимает 10 минут, до DIFC — 12 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 15 минут.

Локация

11O, D3 Street, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Дизайн Дистрикт

Дубай
Dubai Design District — креативный район Дубая, созданный для художников и дизайнеров. Здесь достаточно развита жилая и транспортная инфраструктура. Комьюнити подойдет молодежи, экспатам, инвесторам, творческим людям.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Магазин160 м
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Meraas Development

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
Подробнее

