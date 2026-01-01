Arthouse Residences by Clédor

Описание

Первый жилой проект бренда Arthouse Hotel New York City в ОАЭ на острове Al Marjan. Жилой комплекс Arthouse Residences сочетает бурлящую энергию Нью-Йорка с безмятежной атмосферой Рас-эль-Хаймы. Эстетика современного искусства, плавные линии фасадов, изысканные интерьеры и вдохновляющие виды на море и горы создают по-настоящему уникальный образ жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых пастельных тонах, встроенной техникой, гардеробными, высокими потолками, панорамными окнами и просторными балконами. - На территории комплекса расположена премиальная инфраструктура: частный пляжный клуб, infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр, пространство для йоги, spa-зона с парной и сауной, детская игровая площадка и водные развлечения, терраса для барбекю, кафе, магазины и др. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа, парковщика и отельного сервиса a-la carte. Преимущества расположения На острове хорошо развита сеть автомобильных дорог. Поездка от проекта до пляжа Turtle Beach займет всего 3 минуты. Чтобы добраться до первого в арабском мире казино Wynn, потребуется 5 минут, до торгового центра Al Hamra Mall и гольф-клуба Al Hamra Golf Club – 15 минут. Ras Al Khaimah International Airport находится в 33 минутах пути, Dubai International Airport – в 50 минутах.