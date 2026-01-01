Каталог
Arthouse Residences by Clédor

6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
CLÉDOR Developers
Площадь
от 56 м² до 157 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 431 150 $от 6 008 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
56 – 97
431 150 – 583 880
6 008 – 7 684
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Первый жилой проект бренда Arthouse Hotel New York City в ОАЭ на острове Al Marjan. Жилой комплекс Arthouse Residences сочетает бурлящую энергию Нью-Йорка с безмятежной атмосферой Рас-эль-Хаймы. Эстетика современного искусства, плавные линии фасадов, изысканные интерьеры и вдохновляющие виды на море и горы создают по-настоящему уникальный образ жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых пастельных тонах, встроенной техникой, гардеробными, высокими потолками, панорамными окнами и просторными балконами. - На территории комплекса расположена премиальная инфраструктура: частный пляжный клуб, infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр, пространство для йоги, spa-зона с парной и сауной, детская игровая площадка и водные развлечения, терраса для барбекю, кафе, магазины и др. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа, парковщика и отельного сервиса a-la carte. Преимущества расположения На острове хорошо развита сеть автомобильных дорог. Поездка от проекта до пляжа Turtle Beach займет всего 3 минуты. Чтобы добраться до первого в арабском мире казино Wynn, потребуется 5 минут, до торгового центра Al Hamra Mall и гольф-клуба Al Hamra Golf Club – 15 минут. Ras Al Khaimah International Airport находится в 33 минутах пути, Dubai International Airport – в 50 минутах.

Локация

На карте
Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин500 м
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
