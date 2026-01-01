Описание

Зеленый оазис в сердце Дубая, где природа — неотъемлемая часть повседневности. Жилой комплекс Arancia Yards — первая фаза масштабного проекта в районе City of Arabia. Он предлагает жизнь вокруг центральной парковой аллеи в окружении садов, террас и тенистых пространств. Проект создан для семей с детьми, приверженцев активного образа жизни и тех, кто ценит спокойную среду с продуманной инфраструктурой. Ключевые особенности — Апартаменты с высотой потолков 3,1 метра и панорамным остеклением, которое наполняет пространство естественным светом. В отделке использованы плиточные полы с четкими линиями, мягкая штукатурка стен и деревянные акценты, формирующие нейтральную бежевую палитру. — Кухни оснащены ламинированными шкафами, столешницами из керамогранита, просторными островами и европейской бытовой техникой. — Каждая резиденция имеет выход на собственную террасу. — На территории: бассейны, детские площадки, студия для йоги, спортивный корт, игровые комнаты, тренажерные залы, коммерческий фитнес-центр, SPA, кинозал и лаунж. По всему периметру проходит более 2 км беговых и велосипедных маршрутов. — Пешеходное сообщество без автомобилей, с 70% озеленением. Преимущества расположения Клубный дом находится в развивающемся комьюнити City of Arabia, рядом строится станция метро. Дорога до IMG World, Global Village, Silicon Central Mall, Dubai Miracle Garden и Hamdan Sports Complex займет 5–15 минут. Добраться до Dubai Design District, Downtown Dubai, Mall of the Emirates, Burj Khalifa, Dubai Opera, Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 20–25 минут. Dubai International Airport расположен в 25 минутах пути на транспорте.