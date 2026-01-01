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ГлавнаяКаталог проектовArancia Yards

Arancia Yards

6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 70 м² до 157 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 272 250 $от 3 846 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70
272 250
3 846
2 спальни
108
571 725
5 260
3 спальни
157
898 425
5 689
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Зеленый оазис в сердце Дубая, где природа — неотъемлемая часть повседневности. Жилой комплекс Arancia Yards — первая фаза масштабного проекта в районе City of Arabia. Он предлагает жизнь вокруг центральной парковой аллеи в окружении садов, террас и тенистых пространств. Проект создан для семей с детьми, приверженцев активного образа жизни и тех, кто ценит спокойную среду с продуманной инфраструктурой. Ключевые особенности — Апартаменты с высотой потолков 3,1 метра и панорамным остеклением, которое наполняет пространство естественным светом. В отделке использованы плиточные полы с четкими линиями, мягкая штукатурка стен и деревянные акценты, формирующие нейтральную бежевую палитру. — Кухни оснащены ламинированными шкафами, столешницами из керамогранита, просторными островами и европейской бытовой техникой. — Каждая резиденция имеет выход на собственную террасу. — На территории: бассейны, детские площадки, студия для йоги, спортивный корт, игровые комнаты, тренажерные залы, коммерческий фитнес-центр, SPA, кинозал и лаунж. По всему периметру проходит более 2 км беговых и велосипедных маршрутов. — Пешеходное сообщество без автомобилей, с 70% озеленением. Преимущества расположения Клубный дом находится в развивающемся комьюнити City of Arabia, рядом строится станция метро. Дорога до IMG World, Global Village, Silicon Central Mall, Dubai Miracle Garden и Hamdan Sports Complex займет 5–15 минут. Добраться до Dubai Design District, Downtown Dubai, Mall of the Emirates, Burj Khalifa, Dubai Opera, Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 20–25 минут. Dubai International Airport расположен в 25 минутах пути на транспорте.

Локация

На карте
6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Школа1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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