Описание

Гармония спокойствия и яркой городской жизни в тихом зеленом районе Дубая. Amaris Tower — готовый комплекс в семейном комьюнити Jumeirah Village Circle, где созданы множество общественных пространств: парки, аллеи, центры для отдыха и развлечений. Проект идеально подходит для пар с детьми, экспатов, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в современном минимализме: светлая нейтральная палитра, крупноформатная белая плитка, деревянные панели и рейки на стенах, геометрические молдинги, зеркальные вставки в ванной комнате. — На территории расположены бассейн, тренажерный зал, лобби для гостей, беговые дорожки, детская площадка и зона для барбекю. Предусмотрены скоростные лифты и подземная парковка на нескольких уровнях. — Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. Преимущества расположения Клубный дом находится в Jumeirah Village Circle с прямым выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Dubai International Cricket Stadium, City Centre Me'aisem, Circle Mall и Nord Anglia International School продлится 5-15 минут. Добраться до The Springs Souk, Topgolf Dubai, The Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, Marsa Al Arab Walk, Al Khail Mall, Downtown Dubai, Business Bay, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Al Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 20-30 минут. Путь до Dubai International Airport займет 27 минут.