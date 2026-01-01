Amaris

OUDAH Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
DV8 Developers
Площадь
от 64 м² до 123 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 325 339 $от 3 838 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
100%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
64 – 90
325 339 – 379 789
4 181 – 5 066
2 спальни
114 – 123
454 930 – 472 626
3 838 – 3 973

Описание

Гармония спокойствия и яркой городской жизни в тихом зеленом районе Дубая. Amaris Tower — готовый комплекс в семейном комьюнити Jumeirah Village Circle, где созданы множество общественных пространств: парки, аллеи, центры для отдыха и развлечений. Проект идеально подходит для пар с детьми, экспатов, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в современном минимализме: светлая нейтральная палитра, крупноформатная белая плитка, деревянные панели и рейки на стенах, геометрические молдинги, зеркальные вставки в ванной комнате. — На территории расположены бассейн, тренажерный зал, лобби для гостей, беговые дорожки, детская площадка и зона для барбекю. Предусмотрены скоростные лифты и подземная парковка на нескольких уровнях. — Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. Преимущества расположения Клубный дом находится в Jumeirah Village Circle с прямым выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Dubai International Cricket Stadium, City Centre Me'aisem, Circle Mall и Nord Anglia International School продлится 5-15 минут. Добраться до The Springs Souk, Topgolf Dubai, The Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, Marsa Al Arab Walk, Al Khail Mall, Downtown Dubai, Business Bay, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Al Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 20-30 минут. Путь до Dubai International Airport займет 27 минут.

Локация

На карте
Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа900 м
Магазин230 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
