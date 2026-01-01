Описание

Курортный жилой комплекс Allegro Park располагается на острове Island A динамично развивающегося архипелага Dubai Islands. Проект формирует закрытое общество с акцентом на комфорт и высокий уровень индивидуального пространства. Ключевые особенности – Современные апартаменты с продуманными планировками, панорамным остеклением, широкими балконами и встроенными кухнями. – Приватный бассейн на балконе в каждой резиденции. – Инфраструктура для резидентов включает в себя: инфинити-бассейн на крыше, спа- и wellness-центр, современный фитнес-зал Technogym, площадка для падел-тенниса, лаунж-зоны и кинотеатры под открытым небом. – Просторное лобби в курортном стиле и благоустроенные зеленые общественные пространства. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению ЖК дорога до пляжа Dubai Islands составит около 3 минут пешком. Поездка до Dubai Creek и Dubai International Financial Centre (DIFC) займет порядка 10–15 минут. За 20–30 минут можно добраться до Downtown Dubai и Dubai Marina. Dubai International Airport (DXB) находится в 15 минутах езды.