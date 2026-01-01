Каталог
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Mill Hill Developments
Площадь
от 69 м² до 313 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 511 955 $от 5 018 $/м²

График платежей *

При бронировании
50%
До завершения строительства
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    50%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 76
511 955 – 555 623
7 267 – 7 318
2 спальни
110 – 161
706 009 – 837 644
5 199 – 6 371
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Курортный жилой комплекс Allegro Park располагается на острове Island A динамично развивающегося архипелага Dubai Islands. Проект формирует закрытое общество с акцентом на комфорт и высокий уровень индивидуального пространства. Ключевые особенности – Современные апартаменты с продуманными планировками, панорамным остеклением, широкими балконами и встроенными кухнями. – Приватный бассейн на балконе в каждой резиденции. – Инфраструктура для резидентов включает в себя: инфинити-бассейн на крыше, спа- и wellness-центр, современный фитнес-зал Technogym, площадка для падел-тенниса, лаунж-зоны и кинотеатры под открытым небом. – Просторное лобби в курортном стиле и благоустроенные зеленые общественные пространства. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению ЖК дорога до пляжа Dubai Islands составит около 3 минут пешком. Поездка до Dubai Creek и Dubai International Financial Centre (DIFC) займет порядка 10–15 минут. За 20–30 минут можно добраться до Downtown Dubai и Dubai Marina. Dubai International Airport (DXB) находится в 15 минутах езды.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа5 км
Магазин600 м
Медицинский центр5 км
Метро4 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
