Alef Noon Residence

Описание

Современное жилое здание в самом сердце Дубая, с захватывающими дух видами, современным дизайном и грамотным расположением. Откройте для себя роскошный образ жизни в семейном районе Jumeirah Village Circle (JVC), вблизи главных достопримечательностей города. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Апартаменты с 2-3 просторными террасами. Все лоты представлены с элегантной отделкой, где гармонично сочетаются традиционные и современные черты дизайна. На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, озелененные зоны отдыха, крытый паркинг с зарядкой для электромобилей. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов All Day, Nesto и Choithrams, школы JSS International School, аптеки Right Health Jumeirah Better Life, торгового центра Circle Mall JVC, ресторана LOUI Restaurant & Cafe Circle Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улицами Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Street, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 25 минут можно доехать до Dubai International Airport. Чуть дальше находится Al Maktoum International Airport. Качественная отделка В отделке использовали качественные материалы: полы из искусственного дерева, кухонные столешницы из белого известняка. Складные двери от пола до потолка в гостиной. Вся бытовая техника включена в стоимость. Надежный застройщик Al Bait Al Duwaliy – застройщик, который открывает проекты с футуристической стороны. Компания уделяет большое внимание тому, чтобы жилые объекты были оборудованы всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания.