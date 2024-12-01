Каталог
ОАЭ
Alef Noon Residence

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Dana Road, 18/1
Застройщик
Al Bait Al Duwaliy Real Estate Development
Площадь
от 94 м² до 94 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 496 885 $от 5 251 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2024
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
94
496 885
5 251

Описание

Современное жилое здание в самом сердце Дубая, с захватывающими дух видами, современным дизайном и грамотным расположением. Откройте для себя роскошный образ жизни в семейном районе Jumeirah Village Circle (JVC), вблизи главных достопримечательностей города. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Апартаменты с 2-3 просторными террасами. Все лоты представлены с элегантной отделкой, где гармонично сочетаются традиционные и современные черты дизайна. На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, озелененные зоны отдыха, крытый паркинг с зарядкой для электромобилей. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов All Day, Nesto и Choithrams, школы JSS International School, аптеки Right Health Jumeirah Better Life, торгового центра Circle Mall JVC, ресторана LOUI Restaurant & Cafe Circle Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улицами Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Street, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 25 минут можно доехать до Dubai International Airport. Чуть дальше находится Al Maktoum International Airport. Качественная отделка В отделке использовали качественные материалы: полы из искусственного дерева, кухонные столешницы из белого известняка. Складные двери от пола до потолка в гостиной. Вся бытовая техника включена в стоимость. Надежный застройщик Al Bait Al Duwaliy – застройщик, который открывает проекты с футуристической стороны. Компания уделяет большое внимание тому, чтобы жилые объекты были оборудованы всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Dana Road, 18/1

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт290 м
Школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр5 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
