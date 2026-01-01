Каталог
Al Hamra Waterfront

900, Minsk Street, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Al Hamra Real Estate Development LLC
Площадь
от 45 м² до 125 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 361 062 $от 7 096 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Описание

Описание

Изысканная геометрия архитектуры, омываемая водами Персидского залива. Роскошные небоскребы и таунхаусы Al Hamra Waterfront в окружении зеленых садов, золотистых пляжей и уникальных развлечений. Это уютное сообщество, которое предлагает новый уровень комфорта и качественного сервиса. Ключевые особенности — Панорамные виды на гавань и набережную из всех апартаментов башен. В коллекции представлены лоты от студий до трехкомнатных квартир и двухэтажные таунхаусы. — Общественные пространства в Al Hamra Waterfront: прогулочная зона, коворкинг, бассейн, падел-корт, тренажерный зал, парки, детские площадки, салоны для животных, поля для гольфа. — Клубный дом для командных и индивидуальных видов спорта и пляжного отдыха в лагуне Al Hamra. Занятия на каяках, sup-бордах, водных лыжах и надувных лодках. Ежемесячные мероприятия с местными артистами и тренерами: фитнес-кемпы, йога, живопись и киновечера. — Марина и зона обслуживания яхт на территории комплекса. Более 220 крытых мокрых и сухих причалов. Персонал Королевского яхтового общества Рас-Эль-Хаймы поможет в получении разрешения на ежедневное плавание и обеспечении безопасности кораблей. Инфраструктура района Al Hamra — элитный жилой район, где представлено все необходимое для повседневных нужд и созданы идеальные условия для безопасной и спокойной жизни. Дорога до объектов социальной инфраструктуры займет всего 5 минут. Среди них: школы и детские сады RAK Academy, Little Treasures Nursery, больницы RAK Medical Center и Aljazeera Health Center, торговый центр Al Hamra Mall. Пляжи и морские пристани Al Jazeerah Beach, Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah расположены в 500 метрах от апарт-комплекса. Преимущества расположения Выезды на Sheikh Mohammed Bin Salem rd, Al Shuhada rd обеспечивают быстрое транспортное сообщение с ключевыми района Рас-Эль-Хаймы. До Khalifa Bin Zayed City, Al Dhait South можно добраться за 15-20 минут. До Ras Al Khaimah Zoo, Rak Natures Treasures и знаменитого торгового центра Rak Mall — за 25 минут. Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 35 минут.

Локация

На карте
900, Minsk Street, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Хамра-Виллидж

Рас-эль-Хайма
Al Hamra Village — тихий район на побережье Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, экспатам, инвесторам и тем, что предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт4 км
Море100 м
Школа2 км
Магазин5 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
Дополнительно
  • Набережная
