Описание

Изысканная геометрия архитектуры, омываемая водами Персидского залива. Роскошные небоскребы и таунхаусы Al Hamra Waterfront в окружении зеленых садов, золотистых пляжей и уникальных развлечений. Это уютное сообщество, которое предлагает новый уровень комфорта и качественного сервиса. Ключевые особенности — Панорамные виды на гавань и набережную из всех апартаментов башен. В коллекции представлены лоты от студий до трехкомнатных квартир и двухэтажные таунхаусы. — Общественные пространства в Al Hamra Waterfront: прогулочная зона, коворкинг, бассейн, падел-корт, тренажерный зал, парки, детские площадки, салоны для животных, поля для гольфа. — Клубный дом для командных и индивидуальных видов спорта и пляжного отдыха в лагуне Al Hamra. Занятия на каяках, sup-бордах, водных лыжах и надувных лодках. Ежемесячные мероприятия с местными артистами и тренерами: фитнес-кемпы, йога, живопись и киновечера. — Марина и зона обслуживания яхт на территории комплекса. Более 220 крытых мокрых и сухих причалов. Персонал Королевского яхтового общества Рас-Эль-Хаймы поможет в получении разрешения на ежедневное плавание и обеспечении безопасности кораблей. Инфраструктура района Al Hamra — элитный жилой район, где представлено все необходимое для повседневных нужд и созданы идеальные условия для безопасной и спокойной жизни. Дорога до объектов социальной инфраструктуры займет всего 5 минут. Среди них: школы и детские сады RAK Academy, Little Treasures Nursery, больницы RAK Medical Center и Aljazeera Health Center, торговый центр Al Hamra Mall. Пляжи и морские пристани Al Jazeerah Beach, Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah расположены в 500 метрах от апарт-комплекса. Преимущества расположения Выезды на Sheikh Mohammed Bin Salem rd, Al Shuhada rd обеспечивают быстрое транспортное сообщение с ключевыми района Рас-Эль-Хаймы. До Khalifa Bin Zayed City, Al Dhait South можно добраться за 15-20 минут. До Ras Al Khaimah Zoo, Rak Natures Treasures и знаменитого торгового центра Rak Mall — за 25 минут. Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 35 минут.