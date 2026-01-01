Каталог
Al Hamra Greens

282, Warsaw Street, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Al Hamra Real Estate Development LLC
Площадь
от 68 м² до 154 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 395 575 $от 5 754 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 83
395 575 – 481 299
5 754 – 5 776
2 спальни
102 – 112
595 389 – 706 384
5 810 – 6 258
3 спальни
154
962 286 – 971 784
6 232 – 6 294
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Семейное жилое комьюнити в Al Hamra Village. Жилой комплекс Al Hamra Greens объединяет природу, стиль и комфорт в едином, продуманном до деталей сообществе. Это место для тех, кто стремится к гармонии, балансу и по-настоящему осознанной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплой природной палитре: дерево, камень, светлые оттенки. Панорамные окна наполняют дом естественным светом и открывают великолепные виды на парк и поле для гольфа. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги и медитаций, корты для падел-тенниса и баскетбола, беговые дорожки, детскую игровую площадку, террасу для барбекю, лаунж-зоны, бассейн, парк для выгула домашних питомцев и др. Преимущества расположения Проект находится вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bina Salem Road. В 3 минутах ходьбы расположен культурный и деловой центр RAK Central. Дорога до пляжа займет 5 минут, до района Al Marjan Island и казино Wynn Resort – 10 минут. Путь до Ras Al Khaimah International Airport составит 30 минут, до Dubai International Airport – 55 минут.

Локация

На карте
282, Warsaw Street, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Хамра-Виллидж

Рас-эль-Хайма
Al Hamra Village — тихий район на побережье Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, экспатам, инвесторам и тем, что предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Школа1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
