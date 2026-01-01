Описание

Семейное жилое комьюнити в Al Hamra Village. Жилой комплекс Al Hamra Greens объединяет природу, стиль и комфорт в едином, продуманном до деталей сообществе. Это место для тех, кто стремится к гармонии, балансу и по-настоящему осознанной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплой природной палитре: дерево, камень, светлые оттенки. Панорамные окна наполняют дом естественным светом и открывают великолепные виды на парк и поле для гольфа. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги и медитаций, корты для падел-тенниса и баскетбола, беговые дорожки, детскую игровую площадку, террасу для барбекю, лаунж-зоны, бассейн, парк для выгула домашних питомцев и др. Преимущества расположения Проект находится вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bina Salem Road. В 3 минутах ходьбы расположен культурный и деловой центр RAK Central. Дорога до пляжа займет 5 минут, до района Al Marjan Island и казино Wynn Resort – 10 минут. Путь до Ras Al Khaimah International Airport составит 30 минут, до Dubai International Airport – 55 минут.