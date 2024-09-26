Al Aamra 3 Tower by GJ Properties

Описание

Современный жилой комплекс в Аджмане. В Al Aamra 3 Tower сочетаются выразительная архитектура, функциональные планировки и комфорт городской жизни. Удобное сообщение с Рас-эль-Хаймой, Шарджей и Дубаем обеспечивает быстрый доступ к основным направлениям страны. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, продуманной организацией пространства, просторными помещениями и хорошим естественным освещением. - В качестве дополнительной опции доступно собственное парковочное место. - Резидентам доступны полностью оборудованный тренажерный зал и просторный бассейн. Рядом с домом находятся супермаркеты и торговый центр, школы, поликлиники, парки, рестораны, прогулочные зоны. Преимущества расположения Проект расположен всего в двух минутах от шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10-15 минут можно добраться до Ajman City Center, Al Zorah Natural Reserve, Al Hamidiya Park, за 20 минут – до Rashideya Park и променада Ajman Corniche. Дорога до Sharjah International Airport займет 20 минут, до Dubai International Airport – 30 минут.