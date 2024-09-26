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Al Aamra 3 Tower by GJ Properties

12, Al Aamra Street, Emirates City, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 140 м² до 279 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 212 267 $от 1 496 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
20%
После передачи ключей
75%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
140 – 279
212 267 – 418 741
1 496 – 1 509
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс в Аджмане. В Al Aamra 3 Tower сочетаются выразительная архитектура, функциональные планировки и комфорт городской жизни. Удобное сообщение с Рас-эль-Хаймой, Шарджей и Дубаем обеспечивает быстрый доступ к основным направлениям страны. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, продуманной организацией пространства, просторными помещениями и хорошим естественным освещением. - В качестве дополнительной опции доступно собственное парковочное место. - Резидентам доступны полностью оборудованный тренажерный зал и просторный бассейн. Рядом с домом находятся супермаркеты и торговый центр, школы, поликлиники, парки, рестораны, прогулочные зоны. Преимущества расположения Проект расположен всего в двух минутах от шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10-15 минут можно добраться до Ajman City Center, Al Zorah Natural Reserve, Al Hamidiya Park, за 20 минут – до Rashideya Park и променада Ajman Corniche. Дорога до Sharjah International Airport займет 20 минут, до Dubai International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
12, Al Aamra Street, Emirates City, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа300 м
Магазин290 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал

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