Al Aamra 1 Tower by GJ Properties

Новые горизонты комфортной жизни в динамично развивающемся районе Аджмана. Al Aamra 1 Tower — жилая башня, спроектированная для долгосрочного владения и стабильных инвестиций. Проект идеально подходит тем, кто ценит современную городскую инфраструктуру, транспортную доступность и функциональный дизайн. Ключевые особенности — Архитектура в стиле передового урбанизма с панорамным остеклением гармонично вписана в силуэт мегаполиса. — Апартаменты с качественной отделкой, продуманными планировками и акцентом на естественное освещение. Лоты оборудованы встроенными шкафами, кухонной техникой и центральной системой кондиционирования. — На территории резиденции: тренажерный зал, оздоровительный клуб и бассейн. — Возможность выбора парковочных мест при оформлении сделки или покупка объекта без них. — Безопасность жителей обеспечивается за счет круглосуточной профессиональной охраны и консьерж-сервиса. Преимущества расположения Клубный дом расположен в сердце эмирата Аджман, который связывает северные и южные регионы через крупную автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Rashideya Park, Al Hamidiya Park, набережной Ajman Corniche, молла Ajman City Center, университета Ajman University, природного заповедника Al Zorah Natural Reserve и клиники Saudi German Hospital займет 10-20 минут. Добраться до Al Marjan Island, Downtown Dubai и Burj Khalifa можно за 40-50 минут. Sharjah International Airport находится в 25 минутах пути.