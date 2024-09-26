Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAl Aamra 1 Tower by GJ Properties

Al Aamra 1 Tower by GJ Properties

10, Al Aamra Street, Emirates City, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 77 м² до 109 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 113 107 $от 1 465 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
5%
До завершения строительства
95%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    5%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77
113 107
1 465
2 спальни
109
160 178
1 465
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новые горизонты комфортной жизни в динамично развивающемся районе Аджмана. Al Aamra 1 Tower — жилая башня, спроектированная для долгосрочного владения и стабильных инвестиций. Проект идеально подходит тем, кто ценит современную городскую инфраструктуру, транспортную доступность и функциональный дизайн. Ключевые особенности — Архитектура в стиле передового урбанизма с панорамным остеклением гармонично вписана в силуэт мегаполиса. — Апартаменты с качественной отделкой, продуманными планировками и акцентом на естественное освещение. Лоты оборудованы встроенными шкафами, кухонной техникой и центральной системой кондиционирования. — На территории резиденции: тренажерный зал, оздоровительный клуб и бассейн. — Возможность выбора парковочных мест при оформлении сделки или покупка объекта без них. — Безопасность жителей обеспечивается за счет круглосуточной профессиональной охраны и консьерж-сервиса. Преимущества расположения Клубный дом расположен в сердце эмирата Аджман, который связывает северные и южные регионы через крупную автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Rashideya Park, Al Hamidiya Park, набережной Ajman Corniche, молла Ajman City Center, университета Ajman University, природного заповедника Al Zorah Natural Reserve и клиники Saudi German Hospital займет 10-20 минут. Добраться до Al Marjan Island, Downtown Dubai и Burj Khalifa можно за 40-50 минут. Sharjah International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
10, Al Aamra Street, Emirates City, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин550 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал

Новости

  1. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
  2. Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата
    Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата26.09.2024
Item 1 of 2
Каталог