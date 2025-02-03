Akala by Arada

Описание

Две изысканные башни в DIFC. Жилой комплекс Akala предлагает уникальное пространство, которое сочетает в себе роскошную жилую среду, гостиничный сервис и передовую wellness-экосистему. С санскрита “akala” переводится как «жизнь вне времени». Здесь дизайн, технологии и сервис стали естественной частью повседневности, создавая ощущение гармонии и комфорта. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена натуральными материалами — от натурального камня и матового стекла до тёплого дерева. - Передовые системы фильтрации обеспечивают постоянную подачу очищенного воздуха и воды во всех лотах. - Окна нового поколения обеспечивают звукоизоляцию высокого уровня, блокировку вредного УФ-излучения, электромагнитную защиту. - Приложение Akala позволяет настраивать освещение, температуру, музыку в доме одним касанием. - Резиденты могут воспользоваться услугами wellness-консьержа, который координирует все: от организации поездок и кулинарных предпочтений до шопинга, культурных мероприятий и доставки заказов. - На территории комплекса создана премиальная инфраструктура: фитнес-студия, Akala Spa, современный медицинский центр Everwell, L-образный панорамный бассейн, ресторан органической кухни, кинотеатр и др. - Жилой комплекс разработан в соответствии со стандартами экологичности LEED Gold и WELL Silver. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из крупнейших шоссе эмирата Sheikh Zayed Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 5 минут, до Museum of the Future и резиденции шейха Zabeel Palace — 7 минут. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 15 минут.