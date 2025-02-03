Каталог
Akala by Arada

Central Park Towers, Gate Avenue, Dubai International Financial Centre, United Arab Emirates
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 96 м² до 581 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 1 048 332 $от 10 282 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
96 – 130
1 048 332 – 1 343 771
10 282 – 10 893
2 спальни
160 – 194
1 650 102 – 2 371 681
10 311 – 12 209
3 спальни
290 – 340
4 134 784 – 4 676 649
13 735 – 14 237
4 спальни
338 – 436
5 004 764 – 6 491 489
14 768 – 14 874
5 спален
581
9 406 396
16 183
Описание

Две изысканные башни в DIFC. Жилой комплекс Akala предлагает уникальное пространство, которое сочетает в себе роскошную жилую среду, гостиничный сервис и передовую wellness-экосистему. С санскрита “akala” переводится как «жизнь вне времени». Здесь дизайн, технологии и сервис стали естественной частью повседневности, создавая ощущение гармонии и комфорта. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена натуральными материалами — от натурального камня и матового стекла до тёплого дерева. - Передовые системы фильтрации обеспечивают постоянную подачу очищенного воздуха и воды во всех лотах. - Окна нового поколения обеспечивают звукоизоляцию высокого уровня, блокировку вредного УФ-излучения, электромагнитную защиту. - Приложение Akala позволяет настраивать освещение, температуру, музыку в доме одним касанием. - Резиденты могут воспользоваться услугами wellness-консьержа, который координирует все: от организации поездок и кулинарных предпочтений до шопинга, культурных мероприятий и доставки заказов. - На территории комплекса создана премиальная инфраструктура: фитнес-студия, Akala Spa, современный медицинский центр Everwell, L-образный панорамный бассейн, ресторан органической кухни, кинотеатр и др. - Жилой комплекс разработан в соответствии со стандартами экологичности LEED Gold и WELL Silver. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из крупнейших шоссе эмирата Sheikh Zayed Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 5 минут, до Museum of the Future и резиденции шейха Zabeel Palace — 7 минут. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 15 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Школа500 м
Магазин900 м
Медицинский центр1 км
Метро800 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха

