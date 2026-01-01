Каталог
Aark Terraces

Uninest Student Residents, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Aark Developers
Площадь
от 70 м² до 146 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 286 602 $от 4 075 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.5 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70 – 81
286 602 – 345 779
4 075 – 4 263
2 спальни
104 – 146
425 992 – 624 279
4 090 – 4 261
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Dubailand. Клубный дом Aark Terraces вдохновлен природной тишиной и элегантностью городской жизни. В дизайнерских интерьерах гармонично сочетаются комфорт, стиль и уют. Это пространство, в котором роскошь ощущается в каждой детали. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с премиальной отделкой из натурального шпона, фарфоровой плиткой и элементами декора с бронзовым покрытием, панорамные окна. В некоторых апартаментах предусмотрены собственные джакузи. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, беговая дорожка, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на ключевые транспортные магистрали: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Al Ain Road и Emirates Road. Поездка до престижной британской школы Aquila School займет всего 2 минуты, до элитного загородного клуба Al Habtoor Polo Resort и Dubai Outlet Mall – 5 минут, до тематических парков Global Village и IMG Worlds of Adventure – 10 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa, потребуется 20 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Uninest Student Residents, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Школа1 км
Магазин250 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
