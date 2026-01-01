Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Dubailand. Клубный дом Aark Terraces вдохновлен природной тишиной и элегантностью городской жизни. В дизайнерских интерьерах гармонично сочетаются комфорт, стиль и уют. Это пространство, в котором роскошь ощущается в каждой детали. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с премиальной отделкой из натурального шпона, фарфоровой плиткой и элементами декора с бронзовым покрытием, панорамные окна. В некоторых апартаментах предусмотрены собственные джакузи. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, беговая дорожка, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на ключевые транспортные магистрали: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Al Ain Road и Emirates Road. Поездка до престижной британской школы Aquila School займет всего 2 минуты, до элитного загородного клуба Al Habtoor Polo Resort и Dubai Outlet Mall – 5 минут, до тематических парков Global Village и IMG Worlds of Adventure – 10 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa, потребуется 20 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.