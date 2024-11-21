340 Riverside Crescent

Описание

Современная башня на берегу Sobha Hartland II, которая воплощает богатое чувство общности и позволяет насладиться мгновениями вблизи знаменитых локаций города. Найдите свои 340 причин повысить качество жизни. В комплексе представлены апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются виды на оживленный Дубай и окружающие зеленые пространства. На территории комплекса доступны: Sky Gardens, бассейн, зоны отдыха, игровая комната, смотровая площадка, лагуна и частный пляж, бизнес-центр, спортивные площадки, парк для домашних животных, пешеходные и беговые дорожки, открытые тренажерные залы. За 5-10 минут можно доехать до магазина Happy Grocery, кафе Dunes & Waves Cafe, колледжа Dubai College of Tourism Culinary, больницы Nad Al Sheba Health Center, поля для гольфа The Track, Meydan Golf. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain - Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволяет быстро доехать до знаменитых точек города. За 13 минут можно добраться до Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Высотная башня в форме кристалла сочетает спокойные и роскошные детали. Интерьер апартаментов выполнен в элегантном стиле, искусно созданном для создания расслабленной атмосферы. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».