Каталог проектов340 Riverside Crescent

340 Riverside Crescent

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Интерьер
  Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 83 м² до 83 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 547 885 $от 6 595 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Количество корпусов1
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
83
547 885
6 595
Брошюра проекта

Описание

Современная башня на берегу Sobha Hartland II, которая воплощает богатое чувство общности и позволяет насладиться мгновениями вблизи знаменитых локаций города. Найдите свои 340 причин повысить качество жизни. В комплексе представлены апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются виды на оживленный Дубай и окружающие зеленые пространства.   На территории комплекса доступны: Sky Gardens, бассейн, зоны отдыха, игровая комната, смотровая площадка, лагуна и частный пляж, бизнес-центр, спортивные площадки, парк для домашних животных, пешеходные и беговые дорожки, открытые тренажерные залы. За 5-10 минут можно доехать до магазина Happy Grocery, кафе Dunes & Waves Cafe, колледжа Dubai College of Tourism Culinary, больницы Nad Al Sheba Health Center, поля для гольфа The Track, Meydan Golf.   Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain - Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволяет быстро доехать до знаменитых точек города. За 13 минут можно добраться до Dubai International Airport.  Знаковая архитектура Дубая  Высотная башня в форме кристалла сочетает спокойные и роскошные детали. Интерьер апартаментов выполнен в элегантном стиле, искусно созданном для создания расслабленной атмосферы. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards  в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа6 км
Магазин2 км
Медицинский центр6 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  Магазины

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Каталог