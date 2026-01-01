31 Above by Beyond

Описание

Уникальное офисное здание с каскадной архитектурой в Dubai Maritime City. Бизнес-центр 31 Above задает стандарты деловой среды, в которой создаются идеи и растет бизнес. Это новый центр притяжения успеха, где каждый метр работает на ваш профессиональный рост. Ключевые особенности - Энергоэффективный дизайн рабочих пространств с оптимизацией освещения и вентиляции. - Использование натурального камня и металла в отделке. - Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории, 678 парковочных мест, 16 скоростных лифтов. - Инфраструктура комплекса: тренажерный зал, студия йоги и пилатеса, пространство для йоги на открытом воздухе, переговорные, кафе, бизнес-лаунж и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с хорошей транспортной доступностью. Дорога до порта Mina Rashid займет 5 минут, до района Jumeirah Beach Coast – 10 минут, до рынка The Gold Souk – 15 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 15 минутах пути, район DIFC – в 20 минутах. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 20 минут.