11 Hills Park by TownX

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Science Park. Просторные апартаменты клубного дома 11 Hills Park залитые солнечным светом благодаря высоким потолкам и большим окнам, создают атмосферу умиротворения, а продуманный дизайн сочетает изысканность и удобство. Это место, где время замедляется, и вы можете насладиться каждым мгновением и ощутить себя по-настоящему дома. Ключевые особенности - Во всех лотах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, панорамные окна, балконы, встроенная техника и системы хранения. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, многофункциональная спортивная зона, детская игровая площадка бассейн, сад. - За каждым юнитом закреплено парковочное место. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Umm Suqeim Street. Добраться до Dubai Hills Mall и до Butterfly Garden можно за 5 минут. Дорога до Jumeirah Beach займет 12 минут, до Dubai Mall и до Palm Jumeirah – 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 22 минутах пути.