11 Hills Park by TownX

Science Park Residence, Dubai Science Park, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
TownX Real Estate Development
Площадь
от 45 м² до 110 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 234 257 $от 3 864 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Студия
45 – 61
234 257 – 264 704
4 316 – 5 178
1 спальня
76 – 110
408 479 – 428 547
3 864 – 5 336
Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Science Park. Просторные апартаменты клубного дома 11 Hills Park залитые солнечным светом благодаря высоким потолкам и большим окнам, создают атмосферу умиротворения, а продуманный дизайн сочетает изысканность и удобство. Это место, где время замедляется, и вы можете насладиться каждым мгновением и ощутить себя по-настоящему дома. Ключевые особенности - Во всех лотах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, панорамные окна, балконы, встроенная техника и системы хранения. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, многофункциональная спортивная зона, детская игровая площадка бассейн, сад. - За каждым юнитом закреплено парковочное место. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Umm Suqeim Street. Добраться до Dubai Hills Mall и до Butterfly Garden можно за 5 минут. Дорога до Jumeirah Beach займет 12 минут, до Dubai Mall и до Palm Jumeirah – 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 22 минутах пути.

Локация

Science Park Residence, Dubai Science Park, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Новости

