ГлавнаяКалендарь событийПотенциал курортного бизнеса в Азербайджане
с 12.08.2025 10:00 до 12.08.2025 11:00
Онлайн

Потенциал курортного бизнеса в Азербайджане

Спикер: Микаил Намазов, (партнер Housebook в Азербайджане)


Приглашаем вас на наш вебинар, посвященный актуальным вопросам инвестиций в Азербайджане и успешным примерам комплексного развития курортных территорий. В рамках мероприятия мы подробно рассмотрим крупнейший проект страны — курорт Sea Breeze на Каспийском море.


Обсудим такие темы: 

- Азербайджан и безопасность инвестиций;

- Sea Breeze крупнейший проект проект Азербайджана; 

- Как курорт на Каспийском море стал проектом Комплексного развития территории;

- Как ориентироваться в проекте площадью 1600 гектар и что предлагать своим клиентам для жизни и инвестиции.


Присоединяйтесь к нам, чтобы расширить свои знания о возможностях инвестирования в Азербайджане и узнать, как вы можете воспользоваться преимуществами проекта Sea Breeze для достижения ваших бизнес-целей!

  1. Nardaran Invest MMC

    Nardaran Invest MMC

    Инновационная девелоперская компания, известная своим амбициозным проектом Sea Breeze — элитным прибрежным курортным комплексом в поселке Нардаран

