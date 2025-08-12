Потенциал курортного бизнеса в Азербайджане

Спикер: Микаил Намазов, (партнер Housebook в Азербайджане)





Приглашаем вас на наш вебинар, посвященный актуальным вопросам инвестиций в Азербайджане и успешным примерам комплексного развития курортных территорий. В рамках мероприятия мы подробно рассмотрим крупнейший проект страны — курорт Sea Breeze на Каспийском море.





Обсудим такие темы:

- Азербайджан и безопасность инвестиций;

- Sea Breeze крупнейший проект проект Азербайджана;

- Как курорт на Каспийском море стал проектом Комплексного развития территории;

- Как ориентироваться в проекте площадью 1600 гектар и что предлагать своим клиентам для жизни и инвестиции.





Присоединяйтесь к нам, чтобы расширить свои знания о возможностях инвестирования в Азербайджане и узнать, как вы можете воспользоваться преимуществами проекта Sea Breeze для достижения ваших бизнес-целей!