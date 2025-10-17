с 17.10.2025 10:00 до 17.10.2025 11:00
Онлайн
Новые проекты Азербайджана и рекомендации по подбору недвижимости
Спикер: Сеймур Гусейнзаде, ведущий сейлз-менеджер Housebook в Азербайджане
О чем будем говорить?
На вебинаре мы обсудим старт продаж флагманских проектов в уникальном комплексе Sea Breeze, а также премиального проекта в черте города Баку. Вы узнаете о ключевых особенностях новых объектов, их инвестиционном потенциале и лучших рекомендациях по подбору недвижимости.
Что вас ждет?
• Обзор актуальных предложений на рынке недвижимости Азербайджана;
• Информация о стартах продаж и условиях покупки;
• Полезные советы по выбору идеального жилья.
Не упустите возможность получить ценную информацию и задать свои вопросы экспертам!
Item 1 of 8