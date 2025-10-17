Каталог
с 17.10.2025 10:00 до 17.10.2025 11:00
Онлайн

Новые проекты Азербайджана и рекомендации по подбору недвижимости

Новые проекты Азербайджана и рекомендации по подбору недвижимости
Спикер: Сеймур Гусейнзаде, ведущий сейлз-менеджер Housebook в Азербайджане


О чем будем говорить?  

На вебинаре мы обсудим старт продаж флагманских проектов в уникальном комплексе Sea Breeze, а также премиального проекта в черте города Баку. Вы узнаете о ключевых особенностях новых объектов, их инвестиционном потенциале и лучших рекомендациях по подбору недвижимости.


Что вас ждет?  

• Обзор актуальных предложений на рынке недвижимости Азербайджана;

• Информация о стартах продаж и условиях покупки;

• Полезные советы по выбору идеального жилья.


Не упустите возможность получить ценную информацию и задать свои вопросы экспертам!

  1. Nardaran Invest MMC

    Nardaran Invest MMC

    Инновационная девелоперская компания, известная своим амбициозным проектом Sea Breeze — элитным прибрежным курортным комплексом в поселке Нардаран

  1. Sea Breeze
    Баку

    Sea Breeze

    Курортный город на побережье Каспийского моря в 30 минутах от центра Баку

Каталог