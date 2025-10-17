Новые проекты Азербайджана и рекомендации по подбору недвижимости

Спикер: Сеймур Гусейнзаде, ведущий сейлз-менеджер Housebook в Азербайджане





О чем будем говорить?

На вебинаре мы обсудим старт продаж флагманских проектов в уникальном комплексе Sea Breeze, а также премиального проекта в черте города Баку. Вы узнаете о ключевых особенностях новых объектов, их инвестиционном потенциале и лучших рекомендациях по подбору недвижимости.





Что вас ждет?

• Обзор актуальных предложений на рынке недвижимости Азербайджана;

• Информация о стартах продаж и условиях покупки;

• Полезные советы по выбору идеального жилья.





Не упустите возможность получить ценную информацию и задать свои вопросы экспертам!