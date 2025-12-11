Каталог
от 02.03.2026 00:00 до 07.03.2026 00:00
Офлайн

Housebook Camp Dubai 2026 — брокер-тур, который расширяет границы

Housebook Camp Dubai 2026 — это масштабный брокер-тур и бизнес-кемп для агентов и инвесторов, которые хотят выйти на международный уровень, увеличить доход и построить сильный личный бренд.


В течение 5 дней вас ждет насыщенная программа, объединяющая бизнес, обучение, нетворкинг и lifestyle.


Бизнес-программа:

  • Брокер-туры по лучшим проектам Дубая
  • Встречи с ведущими девелоперами
  • Посещение офисов застройщиков
  • Билет на MegaCampus Summit (6–7 марта)
  • Форум с экспертами рынка:
  • стратегии продаж
  • тренды недвижимости
  • международные практики
  • Тренинг по продажам и NLP
  • Лекции от профессионалов рынка недвижимости
  • Брифинги от застройщиков


Контент и личный бренд:

  • Контент-день:
  • профессиональные фото
  • видео
  • интервью
  • Материалы для социальных сетей
  • Контент для продвижения личного бренда и продаж


Организация и сервис:

  • Персональный travel-менеджер:
  • подбор авиабилетов
  • подбор отеля
  • полное сопровождение поездки
  • Трансферы участников в рамках программы тура


Lifestyle & нетворкинг:

  • Вечеринка на яхте — 5 марта
  • Beach club
  • Вечеринки
  • Неформальный нетворкинг с лидерами рынка


Экскурсионная программа:

  • Обзорная экскурсия по Дубаю
  • Изучение ключевых районов
  • Экскурсия в Miracle Garden


