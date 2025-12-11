от 02.03.2026 00:00 до 07.03.2026 00:00
Офлайн
https://t.me/+LE8JChxlFa82NmZi
Housebook Camp Dubai 2026 — брокер-тур, который расширяет границы
Housebook Camp Dubai 2026 — это масштабный брокер-тур и бизнес-кемп для агентов и инвесторов, которые хотят выйти на международный уровень, увеличить доход и построить сильный личный бренд.
В течение 5 дней вас ждет насыщенная программа, объединяющая бизнес, обучение, нетворкинг и lifestyle.
Бизнес-программа:
- Брокер-туры по лучшим проектам Дубая
- Встречи с ведущими девелоперами
- Посещение офисов застройщиков
- Билет на MegaCampus Summit (6–7 марта)
- Форум с экспертами рынка:
- стратегии продаж
- тренды недвижимости
- международные практики
- Тренинг по продажам и NLP
- Лекции от профессионалов рынка недвижимости
- Брифинги от застройщиков
Контент и личный бренд:
- Контент-день:
- профессиональные фото
- видео
- интервью
- Материалы для социальных сетей
- Контент для продвижения личного бренда и продаж
Организация и сервис:
- Персональный travel-менеджер:
- подбор авиабилетов
- подбор отеля
- полное сопровождение поездки
- Трансферы участников в рамках программы тура
Lifestyle & нетворкинг:
- Вечеринка на яхте — 5 марта
- Beach club
- Вечеринки
- Неформальный нетворкинг с лидерами рынка
Экскурсионная программа:
- Обзорная экскурсия по Дубаю
- Изучение ключевых районов
- Экскурсия в Miracle Garden
📌 Количество мест ограничено
📌 Регистрация осуществляется через Telegram-чат
Item 1 of 8