Как продавать премиальную недвижимость на Бали

Спикер - Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии





Что обсудим:

• Нуса-Дуа как «тихий премиум»: кто здесь покупает и почему это самые платёжеспособные клиенты

• Почему премиум ≠ Чангу: разбор спроса, чеков и типа арендатора

• Девелопер OceaniQ: опыт и контроль рисков

• Экономика юнита: цена входа, рост, доходность, кому это проще всего продавать

• Кто уже инвестировал и почему (кейс инвесторов уровня Оскара Хартмана)

• Как позиционировать проект клиенту за 5 минут

• Эксклюзивные условия, только для агентов Housebook