от 13.02.2026 10:00 до 13.02.2026 11:00
Онлайн

Как продавать премиальную недвижимость на Бали

Как продавать премиальную недвижимость на Бали
Спикер - Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии


Что обсудим:  

• Нуса-Дуа как «тихий премиум»: кто здесь покупает и почему это самые платёжеспособные клиенты  

• Почему премиум ≠ Чангу: разбор спроса, чеков и типа арендатора  

• Девелопер OceaniQ: опыт и контроль рисков  

• Экономика юнита: цена входа, рост, доходность, кому это проще всего продавать  

• Кто уже инвестировал и почему (кейс инвесторов уровня Оскара Хартмана)  

• Как позиционировать проект клиенту за 5 минут  

• Эксклюзивные условия, только для агентов Housebook

