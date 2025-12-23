от 13.02.2026 10:00 до 13.02.2026 11:00
Онлайн
Как продавать премиальную недвижимость на Бали
Спикер - Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии
Что обсудим:
• Нуса-Дуа как «тихий премиум»: кто здесь покупает и почему это самые платёжеспособные клиенты
• Почему премиум ≠ Чангу: разбор спроса, чеков и типа арендатора
• Девелопер OceaniQ: опыт и контроль рисков
• Экономика юнита: цена входа, рост, доходность, кому это проще всего продавать
• Кто уже инвестировал и почему (кейс инвесторов уровня Оскара Хартмана)
• Как позиционировать проект клиенту за 5 минут
• Эксклюзивные условия, только для агентов Housebook
Item 1 of 8