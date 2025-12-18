Каталог
от 10.02.2026 12:00 до 10.02.2026 13:00
Онлайн

Значение инвестиционных проектов ТРСК для экономики (на примере топового Застройщика)

Спикер: Алла Гурбуз, представитель Housebook в ТРСК


Что вас ждет:

• Реальные кейсы и инвестиции компании за последние 8 лет;

• Базовый цикл инвестиционной работы агента международной недвижимости с оборотом капитала до 500 000$;

• Как заработать эти средства на Северном Кипре.

