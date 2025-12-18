Значение инвестиционных проектов ТРСК для экономики (на примере топового Застройщика)

Спикер: Алла Гурбуз, представитель Housebook в ТРСК
Что вас ждет:
• Реальные кейсы и инвестиции компании за последние 8 лет;
• Базовый цикл инвестиционной работы агента международной недвижимости с оборотом капитала до 500 000$;
• Как заработать эти средства на Северном Кипре.
5-дневный бизнес-кемп в Дубае для брокеров и инвесторов: встречи с девелоперами, форум, тренинги, контент-день и премиальный нетворкинг.
Приглашаем вас на уникальный вебинар, где мы обсудим самые перспективные проекты для активных продаж!
Не упустите шанс узнать о будущем доходной недвижимости в Таиланде
Приглашаем вас на увлекательный вебинар, где мы обсудим ключевые направления развития на 2026 год
Топ-районы, ликвидные проекты и инвестиционные возможности 2025–2026
Приглашаем вас на увлекательный вебинар, где мы обсудим живописный район Гирне и уникальные проекты застройщика с голубыми фасадами!
Приглашаем вас на обучающий вебинар, посвященный новым проектам и планам Саудовской Аравии на 2026 год!
Хотите узнать о лучших районах Пхукета и возможностях для инвестиций? Присоединяйтесь к нашему вебинару, где вы откроете для себя все секреты жизни на этом удивительном острове!