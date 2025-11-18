Каталог
с 10.12.2025 12:00 до 10.12.2025 13:00
Онлайн

Port d’Azur — новый уровень прибрежных проектов

На вебинаре раскроем ключевые аспекты проекта:

— концепцию проекта и его отличие от всех предложений на рынке,

— инвестиционную привлекательность в цифрах и фактах,

— ключевые преимущества, которые увеличивают ценность для клиента,

— реальные сценарии доходности.


Это обучение для тех, кто работает с сильными продуктами и хочет уверенно продавать премиальные проекты у моря.


Спикер: представитель застройщика Валерия Петрова — руководитель проекта и отдела партнеров


Бонус: самого активного участника вебинара ждет приз!

Проекты «Azurro Development»
  1. Port d'Azur
    Port d'Azur
    Azerbaijan, City of republican subordination Baku, Kurdakhany settlement
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2028
    Застройщик
    Площадьот 34 м² до 175 м²
    Первый взнос30%
    от 35 398 $от 764 $/м²
  1. Sea Breeze
    Баку

    Sea Breeze

    Курортный город на побережье Каспийского моря в 30 минутах от центра Баку

