с 10.12.2025 12:00 до 10.12.2025 13:00
Онлайн
Port d’Azur — новый уровень прибрежных проектов
На вебинаре раскроем ключевые аспекты проекта:
— концепцию проекта и его отличие от всех предложений на рынке,
— инвестиционную привлекательность в цифрах и фактах,
— ключевые преимущества, которые увеличивают ценность для клиента,
— реальные сценарии доходности.
Это обучение для тех, кто работает с сильными продуктами и хочет уверенно продавать премиальные проекты у моря.
Спикер: представитель застройщика Валерия Петрова — руководитель проекта и отдела партнеров
Бонус: самого активного участника вебинара ждет приз!
