с 31.10.2025 09:00 до 31.10.2025 10:00
Онлайн

Финансовые инструменты Кипра: ипотека, рассрочки, платёжная логистика

Спикеры: Юлия Периклеус и Раиса Манаширова, представители Housebook на Кипре 


Что вас ждёт?  


Полная оплата: Когда это выгодно?

Рассрочка: Гибкость и сохранение ликвидности.

Ипотека: Как использовать её как рычаг для долгосрочной стратегии?

Сравнение доходности: Три сценария, которые стоит рассмотреть.

Влияние аренды: Как аренда влияет на вашу доходность?

Практический пример: ROI в зависимости от способа оплаты.

