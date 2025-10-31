с 31.10.2025 09:00 до 31.10.2025 10:00
Онлайн
Финансовые инструменты Кипра: ипотека, рассрочки, платёжная логистика
Спикеры: Юлия Периклеус и Раиса Манаширова, представители Housebook на Кипре
Что вас ждёт?
• Полная оплата: Когда это выгодно?
• Рассрочка: Гибкость и сохранение ликвидности.
• Ипотека: Как использовать её как рычаг для долгосрочной стратегии?
• Сравнение доходности: Три сценария, которые стоит рассмотреть.
• Влияние аренды: Как аренда влияет на вашу доходность?
• Практический пример: ROI в зависимости от способа оплаты.
