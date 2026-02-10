от 12.03.2026 12:00 до 12.03.2026 13:00
Онлайн
Юридические риски при покупке недвижимости на Бали
Спикер: Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии.
Что вас ждет на вебинаре:
1) Частые юридические ошибки инвесторов
Узнаем, на что обязательно нужно обращать внимание при проверке девелопера, земли, разрешений и договоров.
2) Судьба недвижимости после окончания leasehold
Обсудим, как работает продление, какие реальные риски существуют и может ли собственник земли отказать в продлении договора.
В конце вебинара мы разберем практические примеры успешного закрытия юридических вопросов на примере одного из самых популярных проектов с низкой точкой входа на рынке.
Также будет возможность задать вопросы нашему спикеру!
