от 12.03.2026 12:00 до 12.03.2026 13:00
Онлайн

Юридические риски при покупке недвижимости на Бали

Спикер: Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии.


Что вас ждет на вебинаре:


1) Частые юридические ошибки инвесторов  

  Узнаем, на что обязательно нужно обращать внимание при проверке девелопера, земли, разрешений и договоров. 


2) Судьба недвижимости после окончания leasehold  

  Обсудим, как работает продление, какие реальные риски существуют и может ли собственник земли отказать в продлении договора.


В конце вебинара мы разберем практические примеры успешного закрытия юридических вопросов на примере одного из самых популярных проектов с низкой точкой входа на рынке.

Также будет возможность задать вопросы нашему спикеру!

Каталог