Юридические риски при покупке недвижимости на Бали

Спикер: Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии.





Что вас ждет на вебинаре:





1) Частые юридические ошибки инвесторов

Узнаем, на что обязательно нужно обращать внимание при проверке девелопера, земли, разрешений и договоров.





2) Судьба недвижимости после окончания leasehold

Обсудим, как работает продление, какие реальные риски существуют и может ли собственник земли отказать в продлении договора.





В конце вебинара мы разберем практические примеры успешного закрытия юридических вопросов на примере одного из самых популярных проектов с низкой точкой входа на рынке.

Также будет возможность задать вопросы нашему спикеру!