с 04.12.2025 09:00 до 04.12.2025 10:00
Онлайн
Жизнь и инвестиции на Пхукете
Спикер - Евгения Трофимова, партнёр Housebook Thailand, ведущий менеджер по продажам House Estate
Что обсудим:
- Почему Пхукет?
- Контраст, который работает
- Инфраструктура острова
- Почему важно выбрать район правильно?
- РАЗБОР РАЙОНОВ:
– Патонг — сердце туризма
– Атмосфера Севера: пляжи Nai Yang и Nai Thon
– Бангтао — топ-локация Пхукета
– Районы пляжей Kata и Karon
– Атмосфера Юга: RAWAI / NAI HARN / CHALONG
Итог: какой район выбрать?
