с 04.12.2025 09:00 до 04.12.2025 10:00
Онлайн

Жизнь и инвестиции на Пхукете

Спикер - Евгения Трофимова, партнёр Housebook Thailand, ведущий менеджер по продажам House Estate

Что обсудим:

  1. Почему Пхукет?
  2. Контраст, который работает
  3. Инфраструктура острова
  4. Почему важно выбрать район правильно?
  5. РАЗБОР РАЙОНОВ:

  – Патонг — сердце туризма

  – Атмосфера Севера: пляжи Nai Yang и Nai Thon

  – Бангтао — топ-локация Пхукета

  – Районы пляжей Kata и Karon

  – Атмосфера Юга: RAWAI / NAI HARN / CHALONG

Итог: какой район выбрать?


Не упустите возможность узнать больше о жизни и инвестициях на Пхукете!

