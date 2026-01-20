Каталог
от 20.01.2026 09:00 до 20.01.2026 10:00
ОнлайнЗавершено

Вебинар: Radisson Next Point Phuket - Эволюция доходной недвижимости

Что обсудим:

Макроэкономика Таиланда: почему Королевство делает ставку на долгосрочные инвестиции с низкой инфляцией и борьбой за богатых экспатов.

Проблемы рынка Пхукета: Почему даже красивые комплексы теряют ликвидность через 5 лет? 

Стратегическое партнерство: Как South Point Group и Radisson вели переговоры более года, чтобы создать уникальный проект.

Сила бренда Radisson: 100 лет истории и более 1500 отелей гарантируют долговечность и актуальность.

Два продукта в одном проекте: Radisson Serviced Apartments для пассивного дохода и Next Point с гибкой стратегией для жизни и сдачи.

Гарантии реализации: Строительство от AE Phuket, земля в собственности без кредитной нагрузки.


Спикер: Ксения Васина, представитель застройщика Next Point

Каталог