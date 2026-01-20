Вебинар: Radisson Next Point Phuket - Эволюция доходной недвижимости

Что обсудим:

• Макроэкономика Таиланда: почему Королевство делает ставку на долгосрочные инвестиции с низкой инфляцией и борьбой за богатых экспатов.

• Проблемы рынка Пхукета: Почему даже красивые комплексы теряют ликвидность через 5 лет?

• Стратегическое партнерство: Как South Point Group и Radisson вели переговоры более года, чтобы создать уникальный проект.

• Сила бренда Radisson: 100 лет истории и более 1500 отелей гарантируют долговечность и актуальность.

• Два продукта в одном проекте: Radisson Serviced Apartments для пассивного дохода и Next Point с гибкой стратегией для жизни и сдачи.

• Гарантии реализации: Строительство от AE Phuket, земля в собственности без кредитной нагрузки.





Спикер: Ксения Васина, представитель застройщика Next Point