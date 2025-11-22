с 22.11.2025 07:00 до 30.10.2025 19:00
https://globalbrokerleague.online/anketa-thailand
HOUSEBOOK CAMP | THAILAND 2025
Приглашаем вас на эксклюзивный образовательный инвест-тур для профессионалов рынка недвижимости!
Что будет в программе?
- Брокер-туры по лучшим проектам и встречи с девелоперами;
- Форум с экспертами: стратегии, тренды, международные практики;
- Контент-день: фото, видео и интервью для вашего бренда;
- Тренинг по продажам и NLP;
- Нетворкинг, вечеринки, beach club;
- Морской тур: яхта, острова, закат.
Для вашего удобства — персональный менеджер, который поможет во всем: от билетов и проживания до организации поездки. Вам не придется прилагать никаких усилий, нужно только выбрать подходящий пакет участия и наслаждаться атмосферой по прибытии на тур!
