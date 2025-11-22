HOUSEBOOK CAMP | THAILAND 2025

Приглашаем вас на эксклюзивный образовательный инвест-тур для профессионалов рынка недвижимости!





Что будет в программе?

Брокер-туры по лучшим проектам и встречи с девелоперами;

Форум с экспертами: стратегии, тренды, международные практики;

Контент-день: фото, видео и интервью для вашего бренда;

Тренинг по продажам и NLP;

Нетворкинг, вечеринки, beach club;

Морской тур: яхта, острова, закат.





Для вашего удобства — персональный менеджер, который поможет во всем: от билетов и проживания до организации поездки. Вам не придется прилагать никаких усилий, нужно только выбрать подходящий пакет участия и наслаждаться атмосферой по прибытии на тур!