HOUSEBOOK CAMP | THAILAND 2025
с 22.11.2025 07:00 до 30.10.2025 19:00
HOUSEBOOK CAMP | THAILAND 2025

HOUSEBOOK CAMP | THAILAND 2025
Приглашаем вас на эксклюзивный образовательный инвест-тур для профессионалов рынка недвижимости!


Что будет в программе?

  • Брокер-туры по лучшим проектам и встречи с девелоперами;
  • Форум с экспертами: стратегии, тренды, международные практики;
  • Контент-день: фото, видео и интервью для вашего бренда;
  • Тренинг по продажам и NLP;
  • Нетворкинг, вечеринки, beach club;
  • Морской тур: яхта, острова, закат.


Для вашего удобства — персональный менеджер, который поможет во всем: от билетов и проживания до организации поездки. Вам не придется прилагать никаких усилий, нужно только выбрать подходящий пакет участия и наслаждаться атмосферой по прибытии на тур!

