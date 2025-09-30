с 30.09.2025 10:00 до 30.09.2025 11:00
Онлайн
Инвестиции в Азербайджан: как привлечь гостей и инвесторов?
Спикер: Сеймур Гусейнзаде, ведущий сейлз-менеджер партнера Housebook в Азербайджане.
Что обсудим:
- Организация мероприятий компанией для привлечения гостей и инвесторов
- Управление инвестиционной недвижимостью: контракты, налоги и их особенности
- Налог на продажу: что нужно знать?
- Документальное оформление права собственности
- Результаты инвестиционного форума 22-23 сентября: основные выводы и перспективы
