с 30.09.2025 10:00 до 30.09.2025 11:00
Онлайн

Инвестиции в Азербайджан: как привлечь гостей и инвесторов?

Инвестиции в Азербайджан: как привлечь гостей и инвесторов?
Спикер: Сеймур Гусейнзаде, ведущий сейлз-менеджер партнера Housebook в Азербайджане.


Что обсудим:

  • Организация мероприятий компанией для привлечения гостей и инвесторов  
  • Управление инвестиционной недвижимостью: контракты, налоги и их особенности  
  • Налог на продажу: что нужно знать?  
  • Документальное оформление права собственности  
  • Результаты инвестиционного форума 22-23 сентября: основные выводы и перспективы
  1. Nardaran Invest MMC

    Nardaran Invest MMC

    Инновационная девелоперская компания, известная своим амбициозным проектом Sea Breeze — элитным прибрежным курортным комплексом в поселке Нардаран

  1. Sea Breeze
    Баку

    Sea Breeze

    Курортный город на побережье Каспийского моря в 30 минутах от центра Баку

