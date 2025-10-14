Как быстро закрыть первую сделку на Кипре

Спикеры: Юлия Периклеус, Раиса Манаширова - представители Housebook на Кипре





На этом вебинаре мы обучим агентов привлекать клиентов, заинтересованных в покупке недвижимости на Кипре, и расскажем о преимуществах партнерства с нами. Вы узнаете основы текущих рекламных возможностей и получите практические советы по работе с клиентами.





Обсудим:

Преимущества Кипра: Безопасность и стабильность, прекрасный климат, налоговые льготы, развитая инфраструктура Задачи и мотивы покупателей: Ключевые категории клиентов — инвесторы, семьи, digital-nomads. ВНЖ, безопасность капитала, жизнь у моря, арендный доход. Ключевые регионы Кипра: Обсудим востребованные регионы (Пафос, Лимассол, Ларнака, Никосия и Айя-Напа) через призму запросов клиентов. Тренды рынка 2025–2026: Современные комплексы, energy-efficient дома, off-plan покупки, рост спроса. Особенности рекламных возможностей: Поговорим про актуальные возможности и ограничения на российском рынке, а также новые правила публикации информационных посылов.





Не упустите возможность узнать все секреты успешных продаж на Кипре!