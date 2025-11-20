Аланья — больше, чем просто отдых!

Спикер: Петр Баталин
На вебинаре мы рассмотрим:
• Историю современной туристической Аланьи,
• Доходность от сдачи квартиры в аренду в Аланье,
• Преимущества пляжа Инджекум,
• Презентация жилого комплекса в окружении леса.
Хотите узнать о лучших районах Пхукета и возможностях для инвестиций? Присоединяйтесь к нашему вебинару, где вы откроете для себя все секреты жизни на этом удивительном острове!
Не упустите возможность узнать все о выгодных инвестициях на Северном Кипре!
Вы получите информацию, которой нет в открытом доступе. После вебинара вы сможете легко презентовать и продавать Port d’Azur своим клиентам.
Приглашаем вас на увлекательный вебинар, где мы обсудим ключевые направления развития на 2026 год!
Присоединяйтесь к нашему вебинару, где мы рассмотрим все ключевые аспекты на примере ТРСК (Северного Кипра)!
Не упустите возможность узнать все самое важное о недвижимости Азербайджана
10 дней, которые подарят не только солнце и океан, но и мощный апгрейд вашего бизнеса
Вы хотите узнать, как формируется цена аренды и какие факторы влияют на доходность? Мы приглашаем вас на наш вебинар, где обсудим важные аспекты аренды в ТРСК