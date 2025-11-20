Каталог
с 10.12.2025 09:00 до 10.12.2025 10:00
Онлайн

Аланья — больше, чем просто отдых!

Спикер: Петр Баталин


На вебинаре мы рассмотрим:

• Историю современной туристической Аланьи,

• Доходность от сдачи квартиры в аренду в Аланье,

• Преимущества пляжа Инджекум,

• Презентация жилого комплекса в окружении леса.

  1. Жизнь и инвестиции на Пхукете
    18.12.2025 09:00Онлайн

    Жизнь и инвестиции на Пхукете

    Хотите узнать о лучших районах Пхукета и возможностях для инвестиций? Присоединяйтесь к нашему вебинару, где вы откроете для себя все секреты жизни на этом удивительном острове!

  2. Самый цветочный застройщик в ТРСК
    11.12.2025 10:00Онлайн

    Самый цветочный застройщик в ТРСК

    Не упустите возможность узнать все о выгодных инвестициях на Северном Кипре!

  3. Port d’Azur — новый уровень прибрежных проектов
    10.12.2025 12:00Онлайн

    Port d’Azur — новый уровень прибрежных проектов

    Вы получите информацию, которой нет в открытом доступе. После вебинара вы сможете легко презентовать и продавать Port d’Azur своим клиентам.

