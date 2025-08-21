с 21.08.2025 10:00 до 21.08.2025 11:00
Онлайн
Дубай 2025: первичный рынок VS вторичный рынок.
Что обсудим?
— Первичка vs вторичка: плюсы и минусы — что важно учитывать инвестору и брокеру.
— Как проходят покупки на первичке и вторичке, основные шаги и подводные камни.
— Финансирование и доходность: ипотека, рассрочки, аренда, реальная юнит-экономика.
— Стратегии под инвестора: когда выбирать первичку, когда — вторичку, и как комбинировать.
Спикер: Ирина Щеголева, руководитель направления по работе с VIР-клиентами IT-платформы Housebook
- Дубай
Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
