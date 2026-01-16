Каталог
от 02.03.2026 12:00 до 02.03.2026 13:00
Онлайн

Взгляд изнутри - Культура, экономика и ценовая политика в сфере недвижимости Северного Кипра

Спикер: Алла Гурбуз, представитель Housebook в ТРСК


Что обсудим:

• Запрет спекуляций на рынке недвижимости: законодательная база

• Маркетинг привлекательности острова: основные тренды продаж

• Золотое время для продажи недвижимости с учетом новых реалий экономики России

• Ценовая политика и ее формирование в соответствии со стандартами: валюта и диапазон цен

• Стабилизация рынка недвижимости в среднесрочной перспективе (3-5 лет)

• Основные тренды продаж и маркетинга: локации и риски



