Пхукет 2030 — Остров миллионеров или новый Дубай?

Спикер: Виктор Гармашов, руководитель отдела продаж Housebook в Таиланде





На вебинаре вы узнаете:

• Какой будет жизнь на Пхукете через 5 лет — станет ли он райским клубом миллионеров или новой мировой столицей инвестиций?

• Как изменятся цены на жилье и кто уже сегодня зарабатывает на росте рынка?

• Где на острове появятся новые элитные районы и где возникнет «второй Дубай»?

• Почему 2025-2027 годы — это «последний дешевый вход» в рынок?

• Какие мировые тренды сделают Пхукет топ-локацией для жизни и инвестиций?

• Получите визионерский прогноз до 2030 года и сделайте шаг раньше других!





Не упустите возможность узнать о перспективах одного из самых привлекательных мест для жизни и инвестиций!