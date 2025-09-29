с 29.09.2025 7:00 до 29.09.2025 8:00
Онлайн
Пхукет 2030 — Остров миллионеров или новый Дубай?
Спикер: Виктор Гармашов, руководитель отдела продаж Housebook в Таиланде
На вебинаре вы узнаете:
• Какой будет жизнь на Пхукете через 5 лет — станет ли он райским клубом миллионеров или новой мировой столицей инвестиций?
• Как изменятся цены на жилье и кто уже сегодня зарабатывает на росте рынка?
• Где на острове появятся новые элитные районы и где возникнет «второй Дубай»?
• Почему 2025-2027 годы — это «последний дешевый вход» в рынок?
• Какие мировые тренды сделают Пхукет топ-локацией для жизни и инвестиций?
• Получите визионерский прогноз до 2030 года и сделайте шаг раньше других!
Не упустите возможность узнать о перспективах одного из самых привлекательных мест для жизни и инвестиций!
