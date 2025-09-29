Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогКалендарь событийПхукет 2030 — Остров миллионеров или новый Дубай?
с 29.09.2025 7:00 до 29.09.2025 8:00
Онлайн

Пхукет 2030 — Остров миллионеров или новый Дубай?

Пхукет 2030 — Остров миллионеров или новый Дубай?
Спикер: Виктор Гармашов, руководитель отдела продаж Housebook в Таиланде


На вебинаре вы узнаете:

• Какой будет жизнь на Пхукете через 5 лет — станет ли он райским клубом миллионеров или новой мировой столицей инвестиций?

• Как изменятся цены на жилье и кто уже сегодня зарабатывает на росте рынка?

• Где на острове появятся новые элитные районы и где возникнет «второй Дубай»?

• Почему 2025-2027 годы — это «последний дешевый вход» в рынок?

• Какие мировые тренды сделают Пхукет топ-локацией для жизни и инвестиций?

• Получите визионерский прогноз до 2030 года и сделайте шаг раньше других!


Не упустите возможность узнать о перспективах одного из самых привлекательных мест для жизни и инвестиций!

Записаться на событие

Похожие материалы

Еще
  1. Инвестиции в Азербайджан: как привлечь гостей и инвесторов?
    30.09.2025 10:00Онлайн

    Инвестиции в Азербайджан: как привлечь гостей и инвесторов?

    На нашем вебинаре мы обсудим важные аспекты успешного ведения бизнеса и организации мероприятий в Азербайджане

  2. Онлайн-практикум «Как брокеру выйти на международный рынок»
    23.09.2025 12:00Онлайн

    Онлайн-практикум «Как брокеру выйти на международный рынок»

    Первый день интенсива «Как брокеру выйти на международный рынок»

  3. Недвижимость в Чили: Преимущества и стратегии инвестирования
    17.09.2025 10:00Онлайн

    Недвижимость в Чили: Преимущества и стратегии инвестирования

    На вебинаре мы подробно разберем отличительные особенности Чили как инвестиционного направления.

Item 1 of 7
КаталогКарта