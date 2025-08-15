с 15.08.2025 10:00 до 15.08.2025 11:00
Онлайн
Откройте для себя Sea Breeze: ТОП-6 проектов, которые стоит знать
Спикер - Сеймур Гусейнзаде, ведущий cейлс-менеджер партнера Housebook в Азербайджане
С радостью приглашаем вас на наш вебинар, который откроет двери в увлекательный мир инвестиций. Вместе мы изучим, как эффективно ориентироваться в современных проектах и принимать обоснованные решения.
На вебинаре вы узнаете:
• Как правильно анализировать и ориентироваться в инвестиционных проектах;
• Какие факторы влияют на доходность вложений ваших клиентов;
• Обзор ТОПовых проектов , заслуживающих вашего внимания;
• Информацию о новых стартах продаж и привлекательных ценах для инвесторов
Не упустите уникальную возможность получить ценные знания и практические советы от эксперта в области инвестиций! Ждем вас на нашем вебинаре!