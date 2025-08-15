Каталог
с 15.08.2025 10:00 до 15.08.2025 11:00
Онлайн

Откройте для себя Sea Breeze: ТОП-6 проектов, которые стоит знать

Спикер - Сеймур Гусейнзаде, ведущий cейлс-менеджер партнера Housebook в Азербайджане


С радостью приглашаем вас на наш вебинар, который откроет двери в увлекательный мир инвестиций. Вместе мы изучим, как эффективно ориентироваться в современных проектах и принимать обоснованные решения.


На вебинаре вы узнаете:


• Как правильно анализировать и ориентироваться в инвестиционных проектах;

• Какие факторы влияют на доходность вложений ваших клиентов;

• Обзор ТОПовых проектов , заслуживающих вашего внимания;

• Информацию о новых стартах продаж и привлекательных ценах для инвесторов


Не упустите уникальную возможность получить ценные знания и практические советы от эксперта в области инвестиций! Ждем вас на нашем вебинаре!

  1. Nardaran Invest MMC

    Инновационная девелоперская компания, известная своим амбициозным проектом Sea Breeze — элитным прибрежным курортным комплексом в поселке Нардаран

