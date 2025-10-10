Каталог
с 10.10.2025 10:00 до 10.10.2025 11:00
Онлайн

Инвестиции в недвижимость. Уникальная акция от застройщика Sea Breeze для иностранных покупателей.

Спикеры:  

Намазов Микаил — управляющий партнер Housebook в Азербайджане

Сеймур Гусейнзаде — ведущий сейлз-менеджер Housebook в Азербайджане


Мы обсудим невероятную акцию, включающую:  


• Минимальный процент первоначального взноса;

• Отсутствие ограничений на продажу;

• Увеличенный в два раза период безпроцентной рассрочки для иностранных покупателей!

  1. Nardaran Invest MMC

    Инновационная девелоперская компания, известная своим амбициозным проектом Sea Breeze — элитным прибрежным курортным комплексом в поселке Нардаран

  1. Sea Breeze
    Баку

    Курортный город на побережье Каспийского моря в 30 минутах от центра Баку

