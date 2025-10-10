с 10.10.2025 10:00 до 10.10.2025 11:00
Онлайн
Инвестиции в недвижимость. Уникальная акция от застройщика Sea Breeze для иностранных покупателей.
Спикеры:
• Намазов Микаил — управляющий партнер Housebook в Азербайджане
• Сеймур Гусейнзаде — ведущий сейлз-менеджер Housebook в Азербайджане
Мы обсудим невероятную акцию, включающую:
• Минимальный процент первоначального взноса;
• Отсутствие ограничений на продажу;
• Увеличенный в два раза период безпроцентной рассрочки для иностранных покупателей!
