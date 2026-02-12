от 24.04.2026 09:00 до 24.04.2026 10:00
ОнлайнРусский

Практический вебинар для брокеров по недвижимости на Бали

Практический вебинар для брокеров по недвижимости на Бали
Спикер: Виталий Макаров, представитель Housebook на Бали


Что вы узнаете на вебинаре:

• Почему Бали сейчас предлагает доходность, которая выделяется на фоне привычных рынков.

• Как реально формируется заполняемость объектов и где скрывается маркетинг.

• Как оценить ликвидность объекта до сделки, а не после покупки.

• Какие факторы действительно влияют на рост стоимости недвижимости на острове.

• Как устроена безопасность сделок и какие ошибки могут стоить денег.


Мы разберем реальные цифры и логику рынка, избегая общих фраз. Вы сможете уверенно объяснять своим клиентам, почему этот рынок работает и где можно заработать.


Формат вебинара живой и интерактивный - у вас будет возможность задать вопросы и получить на них ответы.

Похожие материалы

  Брокер-тур, который расширяет границы | Housebook Camp Азербайджан 2026
    24.04.2026 00:00Офлайн

    Брокер-тур, который расширяет границы | Housebook Camp Азербайджан 2026

    Бесплатное проживание! 3-дневный брокер-тур Housebook Camp в Азербайджане: девелоперские проекты, экспертные стратегии рынка недвижимости и нетворкинг с международными брокерами.

  Юридические риски при покупке недвижимости на Бали
    20.03.2026 09:00Онлайн

    Юридические риски при покупке недвижимости на Бали

    Мы разберем ключевые юридические вопросы, которые чаще всего вызывают сомнения у инвесторов и мешают закрывать сделки на рынке недвижимости Бали

  Продажа недвижимости: кризис менеджемент в современной политической обстановке
    12.03.2026 09:00Онлайн

    Продажа недвижимости: кризис менеджемент в современной политической обстановке

    Как не потерять клиента и новые рынки недвижимости в безопасной локации. На примере Северного Кипра!

