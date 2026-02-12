от 24.04.2026 09:00 до 24.04.2026 10:00
Практический вебинар для брокеров по недвижимости на Бали
Спикер: Виталий Макаров, представитель Housebook на Бали
Что вы узнаете на вебинаре:
• Почему Бали сейчас предлагает доходность, которая выделяется на фоне привычных рынков.
• Как реально формируется заполняемость объектов и где скрывается маркетинг.
• Как оценить ликвидность объекта до сделки, а не после покупки.
• Какие факторы действительно влияют на рост стоимости недвижимости на острове.
• Как устроена безопасность сделок и какие ошибки могут стоить денег.
Мы разберем реальные цифры и логику рынка, избегая общих фраз. Вы сможете уверенно объяснять своим клиентам, почему этот рынок работает и где можно заработать.
Формат вебинара живой и интерактивный - у вас будет возможность задать вопросы и получить на них ответы.
