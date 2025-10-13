Каталог
с 13.10.2025 09:00 до 13.10.2025 10:00
Онлайн

Фамагуста: офшор. Преимущества сохранения и инвестирования капитала в недвижимость

Спикер - Алла Гурбуз, представитель Housebook в регионе Фамагуста (Турция)


На вебинаре мы обсудим:

  • Сохранение капитала
  • Открытие счета и банковские переводы  
  • Депозиты и кредиты
  • Виды инвестирования в недвижимость: реинвестирование и инвестиционная аренда
