с 18.11.2025 10:00 до 18.11.2025 11:00
Онлайн
Азербайджан: Новогодние акции от SeaBreeze, выгодные предложения для зарубежных клиентов
На эфире разберем:
- Новогодние акции от SeaBreeze: фиксируем лимиты по ценам и специальные условия, которые действуют ограниченное время.
- Куда инвестировать, чтобы ваш клиент мог получить доход уже в начале лета 2026 года.
- Старт продаж новых проектов: первичная информация, планировки, специальные условия.
Спикер: Сеймур Гусейнзаде – ведущий специалист по продажам в Sea Breeze Resort
Этот эфир – ваша возможность для того, чтобы зарабатывать, пока другие замедляют активность.
