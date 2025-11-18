Каталог
с 18.11.2025 10:00 до 18.11.2025 11:00
Онлайн

Азербайджан: Новогодние акции от SeaBreeze, выгодные предложения для зарубежных клиентов

Азербайджан: Новогодние акции от SeaBreeze, выгодные предложения для зарубежных клиентов

На эфире разберем: 

  • Новогодние акции от SeaBreeze: фиксируем лимиты по ценам и специальные условия, которые действуют ограниченное время.
  • Куда инвестировать, чтобы ваш клиент мог получить доход уже в начале лета 2026 года.
  • Старт продаж новых проектов: первичная информация, планировки, специальные условия.


Спикер: Сеймур Гусейнзаде – ведущий специалист по продажам в Sea Breeze Resort


Этот эфир ваша возможность для того, чтобы зарабатывать, пока другие замедляют активность.


  1. Sea Breeze
    Баку

    Sea Breeze

    Курортный город на побережье Каспийского моря в 30 минутах от центра Баку

