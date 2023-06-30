Zada Tower определяет стиль вашей жизни. Коллекция апартаментов с панорамным остеклением и высокими потолками открывает вид на живописный канал Dubai Creek. Апартаменты сдаются с качественной отделкой, полностью оборудованной кухней и стильными ванными комнатами. Жителям и их гостям открывается доступ к широкому спектру удобств мирового уровня: бассейн, современный тренажерный зал, парные и сауны, игровая зона. Услуги прачечной и крытый паркинг отлично дополняют эти удобства. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Станция метро Business Bay находится в 15 минутах ходьбы. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 40 минут. Вблизи достопримечательностей В непосредственной близости расположены башня Burj Khalifa, Dubai Fountain и театр Dubai Opera. Выставочный центр Dubai Expo находится в 20-25 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая В комплексе сочетаются футуристические и традиционные элементы, которые делают здание воплощением лучшей современной архитектуры. Интерьер квартир полностью соответствует качеству отделки здания. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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