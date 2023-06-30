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Zada Tower

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al A'amal Street, 5/1
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 42 м² до 45 м²
Количество спален1
Стартовая цена1 127 000 AED
от 1 127 000 AED
от 24 753 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания31269 м²
Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2023
Старт продаж2 кв. 2019
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
ФасадНавесной фасад
Площадь участка5266 м²
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 127 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин550 м
Медицинский центр2 км
Метро750 м

Описание

Комплекс апартаментов в современном стиле в престижном районе Business Bay. Живите в роскоши в городе бесконечных возможностей. Наслаждайтесь отдыхом в частном кинотеатре под открытым небом, а также гуляйте на свежем воздухе в ландшафтном саду у дома.

Zada Tower определяет стиль вашей жизни. Коллекция апартаментов с панорамным остеклением и высокими потолками открывает вид на живописный канал Dubai Creek. Апартаменты сдаются с качественной отделкой, полностью оборудованной кухней и стильными ванными комнатами. Жителям и их гостям открывается доступ к широкому спектру удобств мирового уровня: бассейн, современный тренажерный зал, парные и сауны, игровая зона. Услуги прачечной и крытый паркинг отлично дополняют эти удобства. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Станция метро Business Bay находится в 15 минутах ходьбы. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 40 минут. Вблизи достопримечательностей В непосредственной близости расположены башня Burj Khalifa, Dubai Fountain и театр Dubai Opera. Выставочный центр Dubai Expo находится в 20-25 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая В комплексе сочетаются футуристические и традиционные элементы, которые делают здание воплощением лучшей современной архитектуры. Интерьер квартир полностью соответствует качеству отделки здания. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
42 - 45
1 127 000 - 1 145 000
24 753 - 27 011

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al A'amal Street, 5/1