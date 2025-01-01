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Wellington Grand Villas

Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Wellington Developments
Площадь
от 1132 м² до 1485 м²
Количество спален
от 5 до 6
Стартовая цена
от 5 349 850 $от 4 421 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
25%
При сдаче объекта
65%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
5 спален
1132 – 1210
5 349 850 – 5 785 461
4 421 – 5 109
6 спален
1250 – 1485
6 775 668 – 8 200 141
5 419 – 5 521
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис роскоши в самом сердце мегаполиса. Wellington Grand Villas — это 22 виллы в престижном районе MBR City. Искусственные озера и премиальные удобства создают атмосферу уединенного курорта для самых взыскательных покупателей. Ключевые особенности — Премиальная отделка с использованием натуральных материалов, встроенная техника от европейских брендов Miele, сантехника Kohler, системы HVAC от Daikin и KNX, дизайнерские решения итальянских студий CB Corporate Brand и Febal Casa. — Просторные резиденции с 5 и 6 спальнями, подземной парковкой, кабинетами, бассейнами, домашними кинотеатрами, джакузи на крыше и системой «Умный дом». — Инфраструктура включает кристальную лагуну с песчаным пляжем, тренажерный зал, дзен-сад, беговые дорожки, детские площадки, зоны для барбекю и солнечные террасы. Преимущества расположения Клубный дом расположен в MBR City с удобным доступом к основным магистралям города. Путь до Burj Khalifa, молла Global Village и пешеходной зоны City Walk составляет 15 минут. Дорога до Burj Al Arab и всемирно известной Palm Jumeirah займет 30-35 минут. Dubai International Airport находится в 23 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
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