Wadi Hills by HRE

Описание

Жемчужина современного минимализма в Dubai Land. Wadi Hills — бутиковый комплекс с изысканной архитектурой и атмосферой приватного клуба. Комфортное пространство в окружении зеленых ландшафтов идеально подходит для семей, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с встроенными кухнями, техникой, дизайнерским освещением и панорамными окнами. Премиальная отделка выполнена в светлой палитре с использованием натурального дерева и камня. — Инфраструктура мирового уровня включает фитнес-центр, бассейн с лаунжем, детскую игровую площадку, студию йоги и ландшафтные сады. — Коммерческая зона с магазинами, супермаркетами, кафе, коворкингом, ресепшен с консьерж-сервисом и Wi-Fi. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити Dubailand с прямым выездом на новую дорожную сеть, одобренную RTA, которая соединяется с Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Arabian Ranches и Nad Al Sheba займет 7 минут, до Meydan Golf Course, Dubai Design District, Dubai Mall, Burj Khalifa и Downtown Dubai — 12-15 минут. Дорога до знаменитых районов Dubai Marina и Palm Jumeirah продлится 30-35 минут. Добраться до Dubai International Airport получится за 18 минут.