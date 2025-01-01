Каталог
Vincitore Wellness Estate

9, 31st Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Vincitore Real Estate Development LLC
Площадь
от 36 м² до 212 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 217 835 $от 3 968 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
6%
После сдачи объекта
24%
Период рассрочки после сдачи объекта
24 месяца
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания146.8 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
217 835
5 891
1 спальня
56
313 138
5 544
2 спальни
98
462 900
4 714
3 спальни
212
844 111
3 968
Описание

Оазис спокойствия с роскошной инфраструктурой. Vincitore Wellness Estate — уникальная жилая башня, которая вдохновлена здоровым образом жизни и гармонией с природой. Ключевые особенности — Апартаменты с потолками 3,6 метра оборудованы циркадным освещением, шумоизоляцией, дизайнерскими гардеробными и антимикробным напольным покрытием. На кухнях установлена премиальная техника европейских брендов. Широкие террасы и балконы оформлены зелеными насаждениями и вертикальными садами. — Резидентам доступны пруды и водопады, парки, прогулочные дорожки, студии йоги и танцев, тренажерный зал, инфракрасная сауна, спортивная арена, скалодром, каякинг, детская площадка, игровая комната, бизнес-лаунж, коворкинг, зона для медитации и многое другое. — На территории комплекса интегрированы современные технологии: системы фильтрации воздуха HEPA и UVC, контроль влажности, очистка воды и защита от электромагнитного излучения. Преимущества расположения Клубный дом находится в районе Majan, Al Barari, с прямым выездом на главные автомагистрали города — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Ain Road и Emirates Road. Добраться до будущей станции Gold Metro Line получится за 5 минут. Путь до IMG Worlds of Adventure, Lost Valley, Global Village и Cityland Mall займет 10 минут, до Silicon Central Mall, Dubai Outlet Mall и Zayed University — 15 минут. Дорога до Trump International Golf Club, Zabeel Palace, Dubai Marina, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall продлится 20-25 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 25 минутах.

Локация

На карте
9, 31st Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр550 м
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
