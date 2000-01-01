Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Verve Citywalk by Meraas

Verve Citywalk by Meraas

Sonder Downtown Tower 3, Sonder Downtown Towers, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 14
1 / 14
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Meraas Development LLC
Площадь
от 73 м² до 857 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 2 120 000 AEDот 26 566 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%424 000 AED
При оформлении договора
4%84 800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%1 166 000 AED
При передаче
25%530 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность37, 29
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
73
2 120 000
29 033
2 спальни
109
2 900 000
26 566
3 спальни
156
5 500 000
35 197
4 спальни
349
12 180 000
34 804

Описание

Шедевр неоклассицизма в престижном комьюнити City Walk Dubai. Verve Citywalk – современный жилой комплекс для роскошной жизни, который поражает гармонией архитектуры и уникальным расположением. Окунитесь с головой в ритм Downtown Dubai или наслаждайтесь тишиной с панорамными видами на Burj Khalifa с высоты 37 этажа. Ключевые особенности — Эстетичный дизайн с вниманием к деталям: белый камень, колонны, натуральное дерево и футуристические элементы умело сплетены с пастельными оттенками и яркими акцентами в отделке. — На территории комплекса представлен ряд удобств и развлечений премиум-класса: infinity-бассейн, спортивный зал, сигарный салон, кинозал, лобби, внутренний двор, рестораны, воздушные террасы, библиотека и торговый центр. — Завораживающие панорамные виды на центр Дубая и его известные достопримечательности: Burj Khalifa, Dubai Opera и самый высокий танцующий фонтан в мире. Инфраструктура района City Walk – динамичный городской район, объединяющий людей с космополитическим образом жизни. Он буквально наполнен пышными садами, пешеходными бульварами, скульптурами современного искусства и множеством досуговых пространств. В шаговой доступности для жителей комьюнити: школы Qartabat Intermediate School, Citizens School, Salma Al Ansaria Elementary School, госпиталь Valiant Clinic & Hospital, торговый центр City Walk, развлекательные павильоны Coca-Cola Arena, The Green Planet и многое другое. Преимущества расположения Благодаря прямому выезду на магистраль Sheikh Zayed Rd и Al Safa St жители резиденции смогут добраться до ключевых районов Дубая за 10-15 минут. До Burj Park, Burj Khalifa и Dubai Mall можно доехать за 5 минут. До пляжей Mercato и Jumeirah Public Beach дорога займет 10 минут. Путь до Dubai International Airport продлится не более 10 минут.

Инфраструктура

На карте
Sonder Downtown Tower 3, Sonder Downtown Towers, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Море2 км
Средняя школа450 м
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса