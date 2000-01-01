Verve Citywalk by Meraas

Описание

Шедевр неоклассицизма в престижном комьюнити City Walk Dubai. Verve Citywalk – современный жилой комплекс для роскошной жизни, который поражает гармонией архитектуры и уникальным расположением. Окунитесь с головой в ритм Downtown Dubai или наслаждайтесь тишиной с панорамными видами на Burj Khalifa с высоты 37 этажа. Ключевые особенности — Эстетичный дизайн с вниманием к деталям: белый камень, колонны, натуральное дерево и футуристические элементы умело сплетены с пастельными оттенками и яркими акцентами в отделке. — На территории комплекса представлен ряд удобств и развлечений премиум-класса: infinity-бассейн, спортивный зал, сигарный салон, кинозал, лобби, внутренний двор, рестораны, воздушные террасы, библиотека и торговый центр. — Завораживающие панорамные виды на центр Дубая и его известные достопримечательности: Burj Khalifa, Dubai Opera и самый высокий танцующий фонтан в мире. Инфраструктура района City Walk – динамичный городской район, объединяющий людей с космополитическим образом жизни. Он буквально наполнен пышными садами, пешеходными бульварами, скульптурами современного искусства и множеством досуговых пространств. В шаговой доступности для жителей комьюнити: школы Qartabat Intermediate School, Citizens School, Salma Al Ansaria Elementary School, госпиталь Valiant Clinic & Hospital, торговый центр City Walk, развлекательные павильоны Coca-Cola Arena, The Green Planet и многое другое. Преимущества расположения Благодаря прямому выезду на магистраль Sheikh Zayed Rd и Al Safa St жители резиденции смогут добраться до ключевых районов Дубая за 10-15 минут. До Burj Park, Burj Khalifa и Dubai Mall можно доехать за 5 минут. До пляжей Mercato и Jumeirah Public Beach дорога займет 10 минут. Путь до Dubai International Airport продлится не более 10 минут.