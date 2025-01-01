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ГлавнаяЖилые комплексыVerano by Prescott

Verano by Prescott

Taaleem Residences, Al Hebiah 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Prescott Development
Площадь
от 38 м² до 173 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 650 000 AEDот 13 803 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38 – 40
650 000 – 750 000
16 753 – 18 666
1 спальня
62 – 79
960 000 – 1 175 000
14 763 – 15 301
2 спальни
92 – 125
1 450 000 – 1 750 000
13 984 – 15 654
3 спальни
173
2 400 000
13 803
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный апарт-комплекс в Dubai Studio City. Прозрачные стеклянные фасады и каскадные террасы клубного дома Verano, утопающие в пышной зелени, гармонично вписываются в городской пейзаж. Изящные интерьеры и продуманные функциональные планировки создают атмосферу комфорта и спокойствия. Ключевые особенности - Апартаменты со встроенной техникой от немецких брендов, отделкой в светлых бежевых тонах, системой «Умный дом», панорамными окнами и просторными балконами. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа и парковщика. - На территории расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для занятий йогой, детская и спортивная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, коворкинг, зона барбекю, кинотеатр, сауна, комната отдыха с настольным теннисом и бильярдом, дзен-сад и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Qudra Road, которое соединяется с одной из основных автомагистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до конного клуба Equestrian Club займет 3 минуты, до соседнего района Dubai Sports City – 4 минуты, до торгового центра Ranches Souq – 8 минут. Путь до популярных локаций Dubai Marina и JBR составит 20 минут, до Burj Khalifa – 22 минуты. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 24 минутах.

Локация

На карте
Taaleem Residences, Al Hebiah 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Студио Сити

Дубай
Dubai Studio City — активно развивающийся район, направленный на оказание услуг в сфере кино и музыкальной индустрии. Имеет развивающуюся инфраструктуру и транспортную сеть. Сообщество подойдет профессионалам, бизнесменам, инвесторам и молодым специалистам.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа1 км
Магазин220 м
Медицинский центр600 м
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
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