Verano by Prescott

Описание

Эстетичный апарт-комплекс в Dubai Studio City. Прозрачные стеклянные фасады и каскадные террасы клубного дома Verano, утопающие в пышной зелени, гармонично вписываются в городской пейзаж. Изящные интерьеры и продуманные функциональные планировки создают атмосферу комфорта и спокойствия. Ключевые особенности - Апартаменты со встроенной техникой от немецких брендов, отделкой в светлых бежевых тонах, системой «Умный дом», панорамными окнами и просторными балконами. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа и парковщика. - На территории расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для занятий йогой, детская и спортивная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, коворкинг, зона барбекю, кинотеатр, сауна, комната отдыха с настольным теннисом и бильярдом, дзен-сад и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Qudra Road, которое соединяется с одной из основных автомагистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до конного клуба Equestrian Club займет 3 минуты, до соседнего района Dubai Sports City – 4 минуты, до торгового центра Ranches Souq – 8 минут. Путь до популярных локаций Dubai Marina и JBR составит 20 минут, до Burj Khalifa – 22 минуты. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 24 минутах.