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ГлавнаяЖилые комплексыVelos by City View

Velos by City View

6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
City View Developments
Площадь
от 31 м² до 299 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 216 652 $от 2 056 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность33
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31 – 45
216 652 – 249 596
5 489 – 6 832
1 спальня
62 – 83
329 094 – 393 074
4 714 – 5 295
2 спальни
136 – 299
523 756 – 616 050
2 056 – 3 835
Каталог планировок

Описание

Архитектурный ориентир нового поколения в Motor City. Жилой комплекс Velos вдохновлен наследием гоночных трасс и стремлением в будущее. Это идеальный выбор для тех, кто живет на высокой скорости и ценит точность в деталях и движении. Ключевые особенности - В апартаментах всех категорий предусмотрена чистовая отделка и встроенная техника. Студии представлены уже полностью меблированными. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги и медитаций, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, детскую игровую площадку и бассейн для детей, коворкинг, зона выгула домашних питомцев, кинотеатр на свежем воздухе, японский дзен-сад, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Ближайшая к проекту дорога Umm Suqeim Street расположена всего в 2 минутах пути. Выезд на крупное шоссе Shiekh Mohammed Bin Zayed Road составит 15 минут. Чтобы добраться до торговой центра Dubai Hills Mall, потребуется 10 минут, до знаковых локаций Dubai Mall и Burj Khalifa – 24 минуты. Дорога до Dubai International Airport займет 28 минут, до Al Maktoum International Airport – 26 минут.

Локация

На карте
6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Район Мотор Сити

Дубай
Motor City — активно развивающийся район Дубая, основанный на мото-спортивной тематике. Здесь есть все необходимые элементы жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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