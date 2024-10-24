V1STARA Retail

Описание

Привлекательные коммерческие помещения в районе Al Furjan. Каждый офис имеет отдельный вход «с улицы», удобную планировку универсальной геометричной формы и современный дизайн. Здесь есть все, что нужно для успеха вашего бизнеса. Преимущества расположения Торговые площади располагаются на первом этаже жилого комплекса V1STARA House. Проект имеет выезд на улицу Furjan1 Street, которая протянулась вдоль всего района. Таким образом, добраться до помещений не составит труда.