V1STARA Retail
Murano Residence 4, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
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ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 64 м² до 123 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена
от 2 353 208 AEDот 35 521 AED/м²
График платежей *
При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
- При бронировании20%
Item 1 of 4
О проекте
Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Количество корпусов1
Типы лотовРозничная торговля
Стадии строительстваНа этапе строительства
Продажа
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
64
2 353 208
36 597
89
3 273 996
36 597
116
4 130 379
35 521
123
4 370 487
35 521
Описание
Привлекательные коммерческие помещения в районе Al Furjan. Каждый офис имеет отдельный вход «с улицы», удобную планировку универсальной геометричной формы и современный дизайн. Здесь есть все, что нужно для успеха вашего бизнеса. Преимущества расположения Торговые площади располагаются на первом этаже жилого комплекса V1STARA House. Проект имеет выезд на улицу Furjan1 Street, которая протянулась вдоль всего района. Таким образом, добраться до помещений не составит труда.
Murano Residence 4, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates