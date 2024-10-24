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ГлавнаяЖилые комплексыV1STARA Retail

V1STARA Retail

Murano Residence 4, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 64 м² до 123 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 353 208 AEDот 35 521 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Количество корпусов1
Типы лотовРозничная торговля
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
64
2 353 208
36 597
89
3 273 996
36 597
116
4 130 379
35 521
123
4 370 487
35 521

Описание

Привлекательные коммерческие помещения в районе Al Furjan. Каждый офис имеет отдельный вход «с улицы», удобную планировку универсальной геометричной формы и современный дизайн. Здесь есть все, что нужно для успеха вашего бизнеса. Преимущества расположения Торговые площади располагаются на первом этаже жилого комплекса V1STARA House. Проект имеет выезд на улицу Furjan1 Street, которая протянулась вдоль всего района. Таким образом, добраться до помещений не составит труда.

Локация

На карте
Murano Residence 4, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Фурджан

Дубай
Al Furjan — спальный район с преобладающей малоэтажной застройкой. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Этот район прекрасно подойдет семьям с детьми и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  2. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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