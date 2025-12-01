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Trussardi Residences

Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикMira Developments
Площадьот 76 м² до 195 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 313 256 AED
от 1 313 256 AED
от 15 478 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%131 326 AED
При оформлении договора
4%52530 AED
До даты ввода в эксплуатацию
53%696 026 AED
При передаче
1%13 133 AED
После передачи
36%472 772 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 313 256 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт260 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр7 км
Метро650 м
Море6 км

Описание

Современный комплекс, сочетающий современность Дубая и классическую итальянскую эстетику, в тихом районе Al Furjan. Откройте для себя непринужденный образ жизни и наслаждайтесь балансом между современными удобствами и красотой природы. В комплексе представлены сервисные апартаменты с 1-2 спальнями, потолками 3,4 метра и частными бассейнами. В резиденциях установлены экологически чистая система обеззараживания воздуха Potok и полностью интегрированная система «Умный дом».

Резиденты комплекса смогут пользоваться первоклассными удобствами: ресторан с живописным садом на крыше, лобби с потолками с 7 метров, 26-метровый бассейн с обслуживанием, парки, тренажерные залы, спортивные площадки, зоны для йоги, беговая дорожка, детские площадки, офисные пространства, лаунж и зона барбекю, библиотека, SPA и салоны красоты, паркинг. Ежедневная уборка, свежее постельное белье и полотенца, прачечная, обслуживание номеров, услуги консьержа и водителя — все это теперь доступно вам. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Carrefour, Spinneys и Geant, детские сады Jebel Ali Village и Chubby Cheeks, школы Arcadia Global School и The Arbor School, рестораны Al Baalbaki и Hyderabad Fusion. Качественная отделка Для дизайн-проекта нейтральных тонов материалы подобраны в соответствии с эстетическими качествами и функциональностью. Резиденции полностью меблированы предметами из коллекции Trussardi Casa. Установлена кухонная техника Miele. В ванных комнатах — сантехника Villeroy & Boch. Надежный застройщик Mira Developments – компания, которая с 2020 года занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Девелопер постоянно внедряет инновационные решения. Команда архитекторов усердно работает над тем, чтобы каждый проект гармонично сочетал природное великолепие и современную элегантность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
76 - 108
1 313 256 - 1 726 647
15 478 - 19 583
2 спальни
117 - 195
2 243 084 - 3 397 160
16 895 - 19 807

Инфраструктура

Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates