Trussardi Residences

Резиденты комплекса смогут пользоваться первоклассными удобствами: ресторан с живописным садом на крыше, лобби с потолками с 7 метров, 26-метровый бассейн с обслуживанием, парки, тренажерные залы, спортивные площадки, зоны для йоги, беговая дорожка, детские площадки, офисные пространства, лаунж и зона барбекю, библиотека, SPA и салоны красоты, паркинг. Ежедневная уборка, свежее постельное белье и полотенца, прачечная, обслуживание номеров, услуги консьержа и водителя — все это теперь доступно вам. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Carrefour, Spinneys и Geant, детские сады Jebel Ali Village и Chubby Cheeks, школы Arcadia Global School и The Arbor School, рестораны Al Baalbaki и Hyderabad Fusion. Качественная отделка Для дизайн-проекта нейтральных тонов материалы подобраны в соответствии с эстетическими качествами и функциональностью. Резиденции полностью меблированы предметами из коллекции Trussardi Casa. Установлена кухонная техника Miele. В ванных комнатах — сантехника Villeroy & Boch. Надежный застройщик Mira Developments – компания, которая с 2020 года занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Девелопер постоянно внедряет инновационные решения. Команда архитекторов усердно работает над тем, чтобы каждый проект гармонично сочетал природное великолепие и современную элегантность.

Подробнее