Topaz Residences by Eagle Hills

Описание

Маяк роскоши и комфорта среди живописных пейзажей Персидского залива. Topaz Residences располагается в квартале Maryam Island, между набережной и пляжем. Является воплощением спокойной прибрежной жизни. Ключевые особенности – Четкие линии и классические цвета в экстерьере выгодно выделяют комплекс на фоне городской среды. Приватные балконы и террасы дарят возможность наслаждаться свежим воздухом и захватывающими видами. – Апартаменты премиум-класса с 1-4 спальнями, а также таунхаусы, оборудованные высококачественными материалами. Кухни и ванные комнаты полностью оснащены встроенными шкафами, техникой и сантехникой. – Внутренние удобства включают бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал. В непосредственной близости имеется общественный парк с пешеходными и беговыми дорожками, баскетбольными и детскими игровыми площадками. Инфраструктура района Maryam Island – активно развивающееся комьюнити со всеми необходимыми социальными объектами: рестораны и кафе Taj Al Sham, Safartas Restaurant & Deli, Savoia cafe, супермаркеты Everyday Fresh, Tawoon al madina, NESTO, LuLu, аптека Al Rafidain Pharmacy, больница IRC-Taawun. Дошкольные учреждения Blossom, Kids Park Nursery branch в 5 минутах на автомобиле. До школы Victoria International School менее 10 минут. Преимущества расположения Локация обладает удобной транспортной доступностью благодаря близости к дорогам Corniche Road, Al Taawun Street. Expo Centre Sharjah находится в 6 минутах на машине, набережная Buhaira – в 9 минутах, фонтаны Al Majaz Waterfront – 14 минутах. Путь до Dubai International Airport займет 16 минут, до International Sharjah Airport – 23 минуты.