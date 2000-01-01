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Главная - Жилые комплексы - Topaz Residences by Eagle Hills

Topaz Residences by Eagle Hills

Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Eagle Hills
Площадь
от 69 м² до 286 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 966 888 AEDот 12 489 AED/м²
+971 (4) 412-5000

О проекте

Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69
966 888
14 013
2 спальни
102
1 458 888
14 303
3 спальни
153
2 100 888
13 731
4 спальни
286
3 571 888
12 489

Описание

Маяк роскоши и комфорта среди живописных пейзажей Персидского залива. Topaz Residences располагается в квартале Maryam Island, между набережной и пляжем. Является воплощением спокойной прибрежной жизни. Ключевые особенности – Четкие линии и классические цвета в экстерьере выгодно выделяют комплекс на фоне городской среды. Приватные балконы и террасы дарят возможность наслаждаться свежим воздухом и захватывающими видами. – Апартаменты премиум-класса с 1-4 спальнями, а также таунхаусы, оборудованные высококачественными материалами. Кухни и ванные комнаты полностью оснащены встроенными шкафами, техникой и сантехникой. – Внутренние удобства включают бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал. В непосредственной близости имеется общественный парк с пешеходными и беговыми дорожками, баскетбольными и детскими игровыми площадками. Инфраструктура района Maryam Island – активно развивающееся комьюнити со всеми необходимыми социальными объектами: рестораны и кафе Taj Al Sham, Safartas Restaurant & Deli, Savoia cafe, супермаркеты Everyday Fresh, Tawoon al madina, NESTO, LuLu, аптека Al Rafidain Pharmacy, больница IRC-Taawun. Дошкольные учреждения Blossom, Kids Park Nursery branch в 5 минутах на автомобиле. До школы Victoria International School менее 10 минут. Преимущества расположения Локация обладает удобной транспортной доступностью благодаря близости к дорогам Corniche Road, Al Taawun Street. Expo Centre Sharjah находится в 6 минутах на машине, набережная Buhaira – в 9 минутах, фонтаны Al Majaz Waterfront – 14 минутах. Путь до Dubai International Airport займет 16 минут, до International Sharjah Airport – 23 минуты.

Инфраструктура

На карте
Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море350 м
Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр4 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей