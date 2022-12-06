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The Sapphire by Damac

De Grisogono Tower Safa Two, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 75 м² до 876 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена2 160 000 AED
от 2 160 000 AED
от 28 013 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%432 000 AED
При оформлении договора
4%86400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 080 000 AED
При передаче
30%648 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2029
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 160 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
75 - 90
2 160 000 - 3 520 000
28 598 - 38 742
2 спальни
112 - 253
3 270 000 - 7 210 000
28 438 - 29 114
3 спальни
164 - 358
5 290 000 - 10 030 000
28 013 - 32 134

Описание

Желтый сапфир с древних времен символизирует изобилие, удачу и процветание. Вдохновленный этим прекрасным камнем, жилой комплекс подарит резидентам все для утонченного образа жизни с высоким уровнем комфорта. Уникальное здание в непосредственной близости от Safa Park и набережной Dubai Canal спроектировано при участии швейцарского ювелирного бренда De Grisogono. Ключевые особенности – Премиальные удобства на нескольких уровнях комплекса: infinity-бассейн, spa-комплекс, бассейн, который меняет цвет каждый час, оригинальные пространства для медитаций “energy bubbles”, парк на крыше с зонами для прогулок и отдыха, тропический сад с канарейками, беговые дорожки и круглосуточный тренажерный зал, удобный коворкинг и др. – В здании представлены стильные апартаменты с 1-3 спальнями и просторные пентхаусы на 4-5 спален. В квартирах установлены двойные стеклопакеты, централизованная система кондиционирования и гардеробные комнаты во всех спальнях. Инфраструктура района В радиусе 10 минут от комплекса расположено множество школ: Horizon English School Dubai, JSS Private School, Canadian University Dubai, Main Campus; медицинских центров – Medcare Hospital Al Safa, Mediclinic Dubai Mall, Aster Clinic Business Bay, Prime Medical Centre Jumeirah, Emirates Hospital; торговых центров – Dubai Mall, City Walk, Beach Park Plaza, Box Park. Транспортная доступность Выезд на Sheikh Zayed Rd позволит без проблем добраться до любого района города. Кроме того, близость к Dubai Canal позволит пользоваться водным транспортом. Дорога до Jumeirah Beach займет 5 минут на автомобиле, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 10 минут, до района Dubai Marina – 15 минут. Dubai International Airport находится в 17 минутах.

Инфраструктура

De Grisogono Tower Safa Two, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Переговорная комната
  • Терраса