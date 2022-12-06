The Sapphire by Damac

Описание

Желтый сапфир с древних времен символизирует изобилие, удачу и процветание. Вдохновленный этим прекрасным камнем, жилой комплекс подарит резидентам все для утонченного образа жизни с высоким уровнем комфорта. Уникальное здание в непосредственной близости от Safa Park и набережной Dubai Canal спроектировано при участии швейцарского ювелирного бренда De Grisogono. Ключевые особенности – Премиальные удобства на нескольких уровнях комплекса: infinity-бассейн, spa-комплекс, бассейн, который меняет цвет каждый час, оригинальные пространства для медитаций “energy bubbles”, парк на крыше с зонами для прогулок и отдыха, тропический сад с канарейками, беговые дорожки и круглосуточный тренажерный зал, удобный коворкинг и др. – В здании представлены стильные апартаменты с 1-3 спальнями и просторные пентхаусы на 4-5 спален. В квартирах установлены двойные стеклопакеты, централизованная система кондиционирования и гардеробные комнаты во всех спальнях. Инфраструктура района В радиусе 10 минут от комплекса расположено множество школ: Horizon English School Dubai, JSS Private School, Canadian University Dubai, Main Campus; медицинских центров – Medcare Hospital Al Safa, Mediclinic Dubai Mall, Aster Clinic Business Bay, Prime Medical Centre Jumeirah, Emirates Hospital; торговых центров – Dubai Mall, City Walk, Beach Park Plaza, Box Park. Транспортная доступность Выезд на Sheikh Zayed Rd позволит без проблем добраться до любого района города. Кроме того, близость к Dubai Canal позволит пользоваться водным транспортом. Дорога до Jumeirah Beach займет 5 минут на автомобиле, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 10 минут, до района Dubai Marina – 15 минут. Dubai International Airport находится в 17 минутах.