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The S by Sobha

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 459 м² до 459 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 6 323 846 $от 13 773 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков4 м
Количество корпусов1
Этажность70
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
459
6 323 846 – 6 751 874
13 773 – 14 682
Брошюра проекта

Описание

Роскошный небоскреб в Sobha Hartland II. Уникальная архитектура жилого комплекса The S имеет форму равностороннего треугольника и открывает потрясающие виды на 270о. Это здание, которое не следует за трендами — оно их задает. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых спокойных тонах, встроенная техника бренда Miele, система «Умный дом», потолки высотой 4 метра, панорамные окна. - Резиденции имеют 2 входа: для гостей и для жителей. - Инфраструктура мирового уровня: фитнес-зал, студия йоги и медитаций, wellness-spa, infinity-бассейн, zen-сад, лаунж-зоны, отдельный бассейн для детей, детская игровая площадка, терраса для барбекю, кинотеатр, коворкинг, библиотека, караоке и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен между двумя шоссе Al Ain и Ras Al Khor Road. Добраться до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary можно всего за 5 минут, до ипподрома Meydan Race Course – за 10 минут. Дорога до района Business Bay займет 12 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Frame – 15 минут. Dubai International Airport находится в 12 минутах пути.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
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