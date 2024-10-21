The S by Sobha

Описание

Роскошный небоскреб в Sobha Hartland II. Уникальная архитектура жилого комплекса The S имеет форму равностороннего треугольника и открывает потрясающие виды на 270о. Это здание, которое не следует за трендами — оно их задает. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых спокойных тонах, встроенная техника бренда Miele, система «Умный дом», потолки высотой 4 метра, панорамные окна. - Резиденции имеют 2 входа: для гостей и для жителей. - Инфраструктура мирового уровня: фитнес-зал, студия йоги и медитаций, wellness-spa, infinity-бассейн, zen-сад, лаунж-зоны, отдельный бассейн для детей, детская игровая площадка, терраса для барбекю, кинотеатр, коворкинг, библиотека, караоке и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен между двумя шоссе Al Ain и Ras Al Khor Road. Добраться до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary можно всего за 5 минут, до ипподрома Meydan Race Course – за 10 минут. Дорога до района Business Bay займет 12 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Frame – 15 минут. Dubai International Airport находится в 12 минутах пути.