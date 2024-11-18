Каталог
The Residences at the Dubai Beach EDITION

15/3, Al Falea' Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 181 м² до 226 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 2 321 278 $от 12 784 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
181 – 226
2 321 278 – 3 547 260
12 784 – 15 683
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошь прибрежной жизни в Dubai Harbour. Премиальный курортный стиль жилого комплекса The Residences Dubai Beach EDITION соединяется с исключительным уровнем сервиса и дизайном от легендарных архитекторов и интерьерных студий. Это место, где каждый день наполнен эстетикой, комфортом и вдохновением. Ключевые особенности - Внешним обликом здания занималось архитектурное бюро RSHP, продуманные интерьеры созданы компанией Rockwell Group. - Пентхаусы представлены с панорамными террасами и частными бассейнами длиной 16 м. - Резидентам доступны: фитнес зал, оборудованный самым современным инвентарем, спортивные и детские площадки, корт для падел-тенниса, пространство для йоги, несколько бассейнов, лаунж-зоны, spa-центр, сауна, сады, с прогулочными дорожками, чатсный пляж и др. - Владельцы резиденций также имеют полный доступ к инфраструктуре отеля Dubai Beach EDITION. - Жители могут воспользоваться привилегиями платформы Onvia от Marriott International: элитный статус, льготные тарифы, апгрейды, эксклюзивные предложения и сервисы. Преимущества расположения Благодаря близкому выезду на крупное шоссе Sheikh Zayed Road можно быстро добраться до всех ключевых точек города. Чтобы добраться до района Palm Jumeirah, понадобится 10 минут, до популярной локации Ain Dubai — 15 минут, до Burj Al Arab — 17 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa — 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
15/3, Al Falea' Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа2 км
Магазин700 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Каталог