The Residences at the Dubai Beach EDITION

Описание

Роскошь прибрежной жизни в Dubai Harbour. Премиальный курортный стиль жилого комплекса The Residences Dubai Beach EDITION соединяется с исключительным уровнем сервиса и дизайном от легендарных архитекторов и интерьерных студий. Это место, где каждый день наполнен эстетикой, комфортом и вдохновением. Ключевые особенности - Внешним обликом здания занималось архитектурное бюро RSHP, продуманные интерьеры созданы компанией Rockwell Group. - Пентхаусы представлены с панорамными террасами и частными бассейнами длиной 16 м. - Резидентам доступны: фитнес зал, оборудованный самым современным инвентарем, спортивные и детские площадки, корт для падел-тенниса, пространство для йоги, несколько бассейнов, лаунж-зоны, spa-центр, сауна, сады, с прогулочными дорожками, чатсный пляж и др. - Владельцы резиденций также имеют полный доступ к инфраструктуре отеля Dubai Beach EDITION. - Жители могут воспользоваться привилегиями платформы Onvia от Marriott International: элитный статус, льготные тарифы, апгрейды, эксклюзивные предложения и сервисы. Преимущества расположения Благодаря близкому выезду на крупное шоссе Sheikh Zayed Road можно быстро добраться до всех ключевых точек города. Чтобы добраться до района Palm Jumeirah, понадобится 10 минут, до популярной локации Ain Dubai — 15 минут, до Burj Al Arab — 17 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa — 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.